İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay: Enerji Güvenliği İçin Şehirler Kendi Sistemlerini Kurmalı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında enerji güvenliğinin önemine dikkat çekti. Kritik kamu yapılarının kendi enerji sistemlerine sahip olması gerektiğini vurgulayan Tugay, şehirde ortak akıl ve iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapılan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 145'inci toplantısına katıldı. Kentin sorunlarının ve ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı buluşmanın açılışı İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer tarafından yapıldı. İzmir Planlama Ajansı'ndan (İZPA) şehir plancısı Dr. Esra Kut Görgün "Enerji Güvenliği Raporu" başlığı altında sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, küresel krizlere karşı şehirlerin dirençli olması gerektiğini, bu sorumluluğun yalnızca kamu yönetimlerine değil, kentin tüm dinamiklerine ait olduğunu söyledi. Enerji güvenliğinin kritik bir başlık olduğuna dikkat çeken Tugay, olası bir enerji krizinin şehirleri doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.

"Kritik yapıların kendi enerji sistemi olsun"

Başkan Cemil Tugay, şehirlerin kendi enerji güvenliğini sağlamasının önemine dikkat çekerek, belediye binaları ve hizmet alanlarında bu yönde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kültürpark'ın enerjisinin kendi içinde karşılanmasının planlandığını belirten Tugay, itfaiye, ESHOT ve İZDENİZ gibi kritik birimlerin de kendi enerji sistemlerine sahip olmasını hedeflediklerini ifade etti. Tugay, "Ama bunu şehrimizdeki sanayi kuruluşları başta olmak üzere, hastaneler, eğitim kurumlarının da düşünmesi gerekiyor" dedi.

"Bir şehrin dinamizminin olması lazım"

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kurum içinde yapay zeka kullanımını teşvik etiklerini belirten Tugay, "Dijital Deneyim Merkezi oluşturduk, eğitimlere başlıyoruz. Bu merkezden herkes yararlanabilir, katkı da verebilir. Enerji Konseyi de kuruyoruz. Burada temel olarak şehrimizin enerji verimliliğiyle ilgili ihtiyaç tartışılacak. Ayrıca enerji güvenliği hayati başlık olacak ve konuşulacak. İzmir'de herkes kendi köşesinde bir şeylerle ilgileniyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama birbirine güç verecek şekilde bir iş birliği yapılamıyor. Böyle bir yapı yok. Bunu sağlamak zorundayız. Bir şehrin dinamizminin olması lazım. Şehrin farklı kişi ve kurumlarının bir arada olması lazım. Bir araya gelmenin gücü çok daha iyi anlaşılıyor" diye konuştu.

Enerji konusu gündeme geldi

Toplantıda İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, "Tarım-Gıda Kobilerinin Yenilenebilir Enerji Toplulukları ile Desteklenmesi" sunumuyla önemli bilgiler paylaştı. Enerjide kurumların, ülkelerin ve şehirlerin kendi kendine yeten duruma gelmesinin önemine dikkat çekildi.

"Yönetemediğimiz bir borç durumu yok"

Programın sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal yapısı üzerinden bilgilendirme yapan Başkan Tugay, borç konusuyla ilgili çarpıtmaların yapıldığını belirterek "Geçen iki yıl Büyükşehir Belediyesi'nin en fazla borç ödediği dönem oldu. Bu borçlanmanın en önemli nedeni SGK borçları dahil pek çok borcun sürekli yüksek faize maruz kalması. Yüksek faiz nedeniyle bunları yaşıyoruz. Toplam borca baktığınızda bunun önemli bir kısmı da ödeme tarihi gelmemiş olanlar. 10 yıl ödeyeceğimiz metro, tramvay kredileri, İZBAN kredileri var. Yönetemediğimiz bir borç durumu yok. Gayet sağlam, sağlıklı bir şekilde gidiyoruz ve her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" dedi.

Karşıyaka Stadı konuşuldu

Karşıyaka Stadı ile ilgili de konuşan Başkan Tugay, "Bu stat iki buçuk-üç sene içinde tamamlanacak. Bir takım ödeme kolaylıkları, krediler, belki sponsorluklarla bu yük hafifletilecek. Ama en ağır haliyle bile İzmir Büyükşehir Belediyesi için hiç de büyük bir iş değil. Opera Binası'nın maliyetinden daha düşük. O yüzden altından kalkılamayacak bir durum değil" ifadelerini kullandı.