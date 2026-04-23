İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Dolayısıyla Koltuğunu Çocuklara Devretti... Çocuklar 'Güvenli Gelecek' İstedi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak İZBB Çocuk Meclisi üyesi Meryem Günay ve Aras İpek'e devretti. Günay, "Güvende yaşamak, mutlu büyümek istiyoruz" derken; İpek de "Okul saldırılarında çocukların ölmemesini sağlamalıyız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak 5. sınıf öğrencisi ve İZBB Çocuk Meclisi üyesi Meryem Günay ve 4. sınıf öğrencisi Aras İpek'e devretti.

Makama oturan Günay ve İpek'in ortak isteği ise okullarda saldırıların son bulması ve güvenli bir gelecek oldu.

Günay: "Bu emanete sahip çıkacağımız"

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Meryem Günay, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu anlamlı makamda bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız' diyerek bu anlamlı bayramı biz çocuklara armağan etmiştir. Bizler de bu emanete sahip çıkacağımıza söz veriyoruz."

"Güvende yaşamak, mutlu büyümek istiyoruz"

Ayrıca yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden arkadaşlarımızı da unutmuyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Biz çocuklar, geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve güvenlik bizlerin en temel haklarıdır. Güvende yaşamak, mutlu büyümek istiyoruz. Çünkü biz, ülkemize inanıyor ve güveniyoruz. Bugün bu makamda oturan bir çocuk olarak söz veriyorum. Doğamızı ve çevremizi koruyacağız, daha çok ağaç dikeceğiz. Her çocuğun eşit, kaliteli ve güvenli eğitim alması için çalışacağız. Sokaklarda özgürce oynayan, mutlu çocuklar için çaba göstereceğiz. ve dünyadaki tüm çocuklara barış ve sevgi mesajları göndereceğiz. Çünkü bizim 23 Nisan'ımız sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe olan inancımızdır. Ülkemiz için çok çalışacak, daha güzel bir gelecek kuracağız."

Meryem İpek'in İzmir'e ilişkin isteği ise daha yeşil bir İzmir ve daha çok oyun parkı oldu. Günay ayrıca daha fazla spor kursu açılmasını talep ederkenş karate kurslarının fazlalaşmasını istediğini söyledi. Başkan Tugay ise bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi.

İpek: "Okul saldırılarında çocukların ölmemesini sağlamalıyız"

Meryem Günay'ın ardından başkanlık makamına Aras İpek oturdu. İpek'in makamdaki ilk sözleri de okul saldırılarına ilişkin oldu.

"Bu bayram güzel ve çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Atatürk, bu bayramı çocuklara bıraktı. Çocuklar yarının geleceği. Okul saldırılarında çocukların ölmemesini sağlamalıyız" dedi."

Tugay: "Bugünlerde tekrar tekrar düşünmeliyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da çocukların ülkenin geleceği olduğuna vurgu yaparak, "Biz de bir zamanlar çocuktuk. Nasıl biz geçmişte çocuksak siz de ileride büyük olacaksınız. Bizim çocuklarımızın çok mutlu olmasını istiyoruz. Onun için onlara yaptığımız çok şey var ve bundan sonra da yapacağımız çok şey var. Atatürk o kadar büyük bir liderdi ki çocukların ülkenin geleceği olduğunu bildiği için dünyada ilk kez çocuklara bayram hediye etti. Biz, bunun anlamını kavramalı ve bugünlerde tekrar tekrar düşünmeliyiz. Maalesef bugün önemli makamlarda oturan bazı insanlar çocukların tırnağı olacak kadar hayata doğru bakmıyorlar. Ama ne olursa olsun kötü günlerin geçeceğini ve güzel günlerin geleceğine inanıyorum" diye konuştu.