İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır'da koordinasyon toplantısı düzenledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır'da koordinasyon toplantısı düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır'da düzenlediği koordinasyon toplantısında ilçenin sorunlarına çözüm bulmak için yol haritası belirledi. Toplantıda ekonomik krize dikkat çeken Tugay, tasarruf yapacaklarını belirtti.

29.07.2024 14:29
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sorunların yerinde tespiti ve hızlı çözümü için başlattığı koordinasyon toplantılarına Bayındır'da devam etti. İlçenin sorunlarına karşı yol haritasının oluşturulduğu toplantıda ülkedeki ekonomik krize dikkat çeken Başkan Tugay, "Bu duruma karşı her zaman dayanışma içinde olacağız ama olması gerektiği kadar tasarruf da sağlayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerde düzenlediği koordinasyon toplantılarını Bayındır'da sürdürdü. Bayındır Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Cemil Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Şükran Nurlu, Çağatay Güç, Ertuğrul Tugay ve Prof. Dr. Pınar Okyay, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesi bürokratları katıldı. Koordinasyon toplantısında ilçedeki çöp konteyneri, altyapı, köy yollarının yenilenmesi, yağmur suyu kanalı çalışmaları, sathi kaplama, belediye hizmet binası, vektörle mücadele, içme suyu gibi konular masaya yatırılarak yol haritası belirlendi.

"Planlamayı iyi yapalım"

Başkan Tugay, "6 ayda bir buluşup hep beraber ne yapıyoruz, çalışmalarımızı nasıl koordine ediyoruz, bunları konuşacağız. Biz, önce temel belediyecilik hizmetlerimizi olması gereken en iyi seviyeye getirelim istiyoruz. Beraberinde sosyal yardım çalışmalarını geliştirelim. Önümüzdeki dönem planlama, altyapı ve şehrimizi kalkındırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Kendimize bir yol haritası çizelim. Önceliklerimizi belirleyelim ve hedefimize ulaşmak için çalışalım. Planlama her şeyin başı. Planlamamızı iyi yaptığımız sürece her şey yolunda gidecektir. Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar herkesin malumu. Bu duruma karşı her zaman dayanışma içinde olacağız. Ama olması gerektiği kadar tasarruf sağlayacağız. Arkadaşlarımızla birlikte üstümüze ne düşüyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Başarının anahtarı birbirimizden haberdar olmamız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçe belediyeleri ile doğru iletişim kurabilmesi için dijital ortamda platform oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, "Bu dönemde başarılı olmamızın anahtarlarından birisi, birbirimizin çalışmalarından haberdar olmamız. Bunun için dijital olanakları olabildiği kadar kullanacağız. Teknoloji şirketimiz yapay zeka ile ilgili çalışmaya devam ediyor. Sizin kendi ilçenizde elde ettiğiniz verilerin dijital ortama aktarılması gerekiyor. Bu sistemi beraber geliştirelim. Ama bu dijital dönüşüm işini kesinlikle sahiplenmeniz gerekiyor. Biz bu konuda eğitim ve program desteği verebiliriz. Bundan sonraki süreçte olacak teknik aksaklıkları da beraber takip edebiliriz" diye konuştu.

Başkan Sakarsu: Belediyeyi 450 milyon liralık borçla devraldık

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, "Bayındır'a gelip bizim taleplerimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Maalesef belediyemizi 450 milyon liralık borçla devraldık. Borçlara karşı dengeleri kurmaya, çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır'da koordinasyon toplantısı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır'da koordinasyon toplantısı düzenledi - Son Dakika
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