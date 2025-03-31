İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ederek İzmirlilerin selamını iletti. İmamoğlu ise Başkan Tugay aracılığıyla İzmirlilere "Tutkunuz her zaman ilham verici olmuştur. Sizlerin desteği ve gücü ile ülkemizin geleceği çok güzel ve aydınlık olacaktır. İzmir ve İzmirlileri çok seviyorum" mesajını iletti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu'nu ziyaret ederek bayramını kutladı ve İzmirlilerin selamını iletti. İmamoğlu, Başkan Tugay aracılığıyla yazdığı mesajda, "Kıymetli Başkanımdan güzel İzmir'in selamını aldım. Sıcaklığınız, Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük aşkınız, adalet tutkunuz her zaman ilham verici olmuştur. Sizlerin desteği ve gücü ile ülkemizin geleceği çok güzel ve aydınlık olacaktır. İzmir'i ve İzmirlileri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Tugay: "Bu dirençli insanlara destek vermeliyiz"

Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'nu, Emrah Şahan'ı, Mehmet Buğra Çalık'ı, Mahir Polat'ı, Can Atalay'ı, Alattin Köseler'i, Rıza Akpolat'ı gördüğünü ve sohbet ettiğini belirterek, "Bugün bundan sonraki süreçle ilgili CHP örgütü ve belediye başkanları olarak neler yapacağımızla ilgili değerlendirmeler yaptık. Bu hikayenin burada bu şekilde asla bitmeyeceğini herkesin bilmesini isteriz. Arkadaşlarımız çok kararlı, bundan sonra mücadeleden geri adım atmayacak insanlar olarak bir kale gibi, anıt gibi duruyorlar. Kapalı bir ortamdalar ama moralleri çok iyi, motivasyonları üst düzeyde. Ülke için, insanlarımız için çok yoğun kafa yoran, çözümler üretmek için çaba gösteren insanlar o hücrelerde tek başına yazarak okuyarak düşünerek günlerini geçiriyorlar. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bence pek çoğu eşi bulunmaz arkadaşlarımız. Kararlılıkları içlerinde var olan gücü hissettirmeleri benim için de çok özeldi. Bugün hayatımın en önemli etkilenmelerinden birini yaşadım. Bu dirençli insanlara nasıl destek vereceksek vermeli, bu duruma asla rıza göstermemeliyiz" dedi.

"Türkiye'nin yeni bir siyasete ihtiyacı var"

Ülkenin tüm yurttaşlarını bu haksızlığa karşı mücadele etmeye çağıran Başkan Tugay şunları aktardı:

"Suçlamalarla ilgili tekrar konuştuğumda hepsinin altı boş içi boş. Tamamen siyasi nedenlerle burada yatan insanlar. Çok küçümsenecek, üç beş kişinin başına haksızlık geldi diye üstü örtülecek bir şey değil. Bu mücadeleyi bu ülkenin hiçbir ferdi bırakmamalı. Buraya gelirken üzüldüm. O üzüntüyle girdim. O üzüntünün yerini şimdi büyük güç, cesaret, kararlılık aldı. Ben de elimden geleni yapacağım. Ülkenin tüm yurttaşlarını bu haksızlığa karşı bir mücadeleye davet ediyorum. Bunu yapmak zorundayız. İnsanlarımızı incitmeden, devletimize saygı göstererek bunu yapmaya devam edebiliriz. Türkiye'nin yeni bir siyasete ihtiyacı var. Yeni siyaset arkada gördüğünüz cezaevindeki hücrelerde yeşeriyor. Bunun sonucunda mutlaka bir şeyler değişecek. Arkadaşlarımızın hepsine tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Onlara dikkatlice bakılmasını diliyorum. Dikkatlice bakan herkesi mücadeleye davet ediyorum."