İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Hıdırellez Kutlamasına Katıldı

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(İZMİR)- Karşıyaka'da Makedonya göçmenlerinin Hıdırellez kutlamasına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hıdırellez ülkemize, kentimize, tüm dünyaya sağlık, esenlik getirsin. Barış getirsini, adalet getirsin. İnsanların mutlu olmasını, gelir düzeyinin yükselmesini, kimsenin aç yatağa girmemesini diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyakalı Makedonya göçmenlerinin düzenlediği buluşmaya katıldı. Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Karşıyaka 80. Yıl Parkı'ndaki Hıdırellez buluşmasına Dernek Genel Başkanı Kadri Altınkapak'ın yanı sıra çok sayıda dernek üyesi katıldı. Başkan Tugay, yurttaşların alkışlarıyla alana girdi. Herkesi tek tek dolaşıp hatırlarını soran Başkan Tugay'a yurttaşlar, "Sen Karşıyaka'nın gururusun", "İzmir çok şanslı", "Tüm dileklerimiz seninle oldu" diye seslendi. Hıdırellez buluşmasında Göçmen Bandosu eşliğinde Makedonya halk oyunları oynandı. Başkan Tugay, kadınların açtığı yöresel börek, kek ve tatlıdan oluşan kermesten alışveriş yaptı.

"KİMSE YATAĞA AÇ GİRMESİN"

Başkan Cemil Tugay, "Hıdırellez ülkemize, kentimize, tüm dünyaya sağlık, esenlik getirsin. Barış getirsin, adalet getirsin. İnsanların mutlu olmasını, gelir düzeyinin yükselmesini, kimsenin aç yatağa girmemesini diliyorum. Ülke, millet ve bayrak sevgisiyle çalışarak, üreterek, birbirimize sımsıkı sarılarak bu kadim milletin aşamayacağı hiçbir engel yok" dedi.