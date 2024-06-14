İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İZSU çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İZSU çalışanlarıyla bayramlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesi İZSU Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdi. Tugay, çalışanlara teşekkür ederek, daha iyi hizmet için birlikte çalışacaklarını belirtti.

14.06.2024 13:44
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma ziyaretlerine İZSU Genel Müdürlüğü çalışanları ile devam etti. Karabağlar İZSU Yerleşkesi'nde vardiyalı işçilerle bir araya gelen Başkan Cemil Tugay, "Burası özel bir şirket değil. Patron yoktur. Buranın sahibi yoktur. Ben halk tarafından 5 yıllığına buraya gönderilmiş ve bu sorumluluğu almış arkadaşınızım, hemşehrinizim. Bize verilen sorumluluğun ağır olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Yaptınız her iş için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her geçen bayram bir öncekinden daha da iyi olacak. Çok daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Güne belediyenin farklı birimlerindeki personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bayramlaşma turlarını İZSU Karabağlar Şantiyesi'nde sürdürdü. Bayramlaşmalarda Başkan Tugay'a İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile İZSU Genel Müdür Yardımcıları da eşlik etti.

Bizler bu şehre en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz

Her bir çalışan ile tek tek bayramlaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Her fırsatta bir arada olmak sizleri dinlemek mümkün olduğunca sizlere daha iyi hizmet verebilmek böyle törenlerde bir fırsat oluyor. Sizlerin ve  ailelerinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Güzel bir bayram geçirelim. Bu bayram döneminde de sizlerden 24 saat görevi başında arkadaşlar olacak. Onların şimdiden emeklerine sağlık. Sizler benim için çok değerlisiniz. Asla bizi kendinize uzak görmeyin. Kendinizi rahat hissedin. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir kurumuz. On binlerce kişi çalışıyor. Şehrimiz İzmir, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Bizler de bu şehre en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz" dedi.

Ben halk tarafından 5 yıllığına bu sorumluluğu almış arkadaşınızım

Kurumun daha iyi hizmet vermesi için bir sorun görüldüğünde mutlaka  iletilmesi edilmesi gerektiğinin altını önemle çizen Başkan Cemil Tugay, "Burası özel bir şirket değil. Patron yoktur. Buranın sahibi yoktur. Ben halk tarafından 5 yıllığına buraya gönderilmiş ve bu sorumluluğu almış arkadaşınızım, hemşehrinizim. Bize verilen sorumluluğun ağır olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Yaptınız her iş için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her geçen bayram bir öncekinden daha da iyi olacak. Çok daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İZSU çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

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