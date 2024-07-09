İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar'da İhtiyaçları Değerlendirdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar'da İhtiyaçları Değerlendirdi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar'da yaptığı koordinasyon toplantısında ilçenin ihtiyaçlarını değerlendirdi ve yaşlı, engelli, yoksul yurttaşlar ile çocuklara yönelik eylem planları geliştireceklerini belirtti.

09.07.2024 10:37  Güncelleme: 11:48
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(İZMİR) - Karabağlar'da yaptığı koordinasyon toplantısında ilçenin ihtiyaçlarını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaşlı, engelli, yoksul yurttaşlar ile çocuklara yönelik eylem planları geliştireceklerini, bu projelerde ilçe belediyeleri ile koordineli çalışacaklarını belirtti.

İzmir'in ilçelerinde yaptığı koordinasyon toplantılarına devam eden Başkan Tugay, bu kez Karabağlar'daydı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ev sahipliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Tugay, yaşlılar, engelliler, yoksullar ve çocuklar için eylem planlarının önemini aktardı.

Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Örneğin İleri Yaş Eylem Planı'nı tüm şehirde geliştirelim istiyoruz. Yaş ortalaması yüksek bir şehiriz. Karabağlar'da da emekli nüfus oldukça fazla. 500 bin civarında engellisi olan bir şehiriz. Pek çok ağır engellinin de kent olanaklarından ilgi beklediğini düşünüyoruz. Bu yurttaşlar için çalışma yapmamız lazım. Örneğin parkların yaşlıların ve engellilerin hesaba katılarak yapılması lazım. Bu konuyu ihmal etmeyelim. Yoksulluk yaşayan insanların beslenme, barınma, sağlık sorunları ile ilgilenmemiz lazım. Bunu birlikte yapalım. Ayrıca sağlık alanında çalışalım. Alzheimer gibi hastalıklara karşı ortak çalışmalar yürütebiliriz. Toplum sağlığı çerçevesinde madde bağımlılığı, psikoloji ile ilgili çalışmalar yapılacak. Veterinerlik hizmetleri ile ilgili de koordinasyon içinde olmalıyız. Kısırlaştırma çalışmaları ile ilgili yol haritasını beraber oluşturmalıyız."

Kaynak: ANKA

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