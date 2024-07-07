İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'ta çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'ta çiftçilerle bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çiftçilerle bir araya gelerek tarıma destek olacaklarını belirtti.

07.07.2024 16:12  Güncelleme: 16:35
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde görmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına hafta sonu da devam etti. Günün ilk buluşmasında Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çiftçilerle bir araya gelen Başkan Tugay, "Belediye olarak biraz daha fazla inisiyatif almak, tarıma biraz daha fazla destek olmak istiyoruz. Doğru şekilde tarım yapılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarına hızlı ve etkili şekilde çözüm üretmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına, hafta sonu da devam etti. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar ile ilçe belediyesi yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkan Kınık'ta yapılması gereken çalışmaları yerinde görmek istediklerini anlatan Başkan Tugay, "Tarım ciddi bir iş alanı. İnsanlarımızın iş ve gelir sahibi oldukları bir alan. Ancak bu sektörde çalışmalar zorlu şartlarda yapılıyor. Hükümetimiz de bu konuda biraz zayıf kalıyor. Belediye olarak biraz daha fazla inisiyatif almak, tarıma biraz daha fazla destek olmak istiyoruz. Doğru şekilde tarım yapılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Kalıcı çözümler için çabalıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımı desteklemek için geçmişte birçok çalışma yaptığına dikkat çeken Tugay, bu çalışmaları daha da ileri taşıma amacında olduklarını söyledi. Bölge halkı ile iletişim kanallarını açık tutarak, sağlıklı şekilde yol almak istediklerini aktaran Tugay, "Bölgenin yaşadığı sorunları biliyoruz. Elimizdeki kaynakları en doğru şekilde kullanmak ve en iyi sonucu elde etmek istiyoruz. Hızlı şekilde sorunları gidermek ve sizlere destek olmak istiyoruz. Kalıcı çözümler için çabalıyoruz" dedi.

"Dijital bir sistem kuralım"

Başkan Tugay, kırsal kesimde çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için havza bazlı veri tabanı oluşturulması önerisinde bulunarak, "Nasıl tarım yapılıyor, hangi tür çalışmalar yürütülüyor, bunlar için yeni bir dijital sistem kuralım, veri tabanı oluşturalım. Sadece hayvancılıkla ilgili değil, tarım alanında da envanter çalışması yapalım. İnsan kaynağımız var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bazen çok zaman, emek ve para harcanıyor ama istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Bu da emeklerimizin, kaynaklarımızın israfı anlamına geliyor. Böyle güzel bir şehirde çok şey yapabilecek durumdayız. Önerileriniz her zaman değerli. Yine üreticinin, çiftçinin bize kolaylıkla ulaşması adına danışma hattı kuralım" dedi.

"Güzel çalışmalar yapacağız"

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur da yapılan toplantı için teşekkür etti. İlçede özellikle tarım ve hayvancılık konusunda yapılması gereken çalışmalar olduğunu belirten Bodur, "Yapılması gerekenleri belirleyelim. Nasıl yol alacağımıza bakalım. Güzel çalışmalar yapacağız. Topraklar için doğru ürün desenini planlayalım. İkinci bir ürünü desteklememiz lazım. Bunları yaparken de iyi araştırma yapmalıyız. Aldığımız ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Bu konularda sağlıklı çalışmalar yapmak zorundayız" dedi.

"Verimli tarım alanlarına sahip"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar ise bölgenin güçlü ve zayıf yanlarını anlattı. Bakırçay Havzası'nda tarımın çok ciddi şekilde yapıldığını, özellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu anlatan Çavdar, "Bölgede 54 kooperatif var. Burada hayvancılık ön planda. Verimli tarım alanlarına sahip. Küçükbaş hayvancılığın ve genç nüfusun fazlalığı büyük bir fırsat. Ancak göç nedeniyle genç nüfusta azalma söz konusu. Kooperatifleşmenin güçlendirilmesine dönük çalışmalar var ve sürüyor" diye konuştu.

Yurttaşlar da tarım ve hayvancılık konusunda hükümetten yeteri kadar destek almadıklarını belirterek, çok ciddi sorunlar yaşadıklarını anlattı. Üreticiler, madencilik faaliyetlerinin tarım alanlarını tehdit ettiğini belirtti.

Köy hayrına katıldı

Başkan Tugay, toplantının ardından Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ile Örtülü Köyü'ne geçerek bölge sakinlerinin verdiği geleneksel köy hayrına katıldı. Köylülerle bir araya gelen Tugay, kazanların başına geçip yemek dağıttı. Tugay, duaların okunduğu köy hayrında yurttaşlarla yemek yedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'ta çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

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