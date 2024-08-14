İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Mekanları İnceledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Mekanları İnceledi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat ile tarihi Basmane semtinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin kente yeniden kazandırmak için projelendireceği iki simge mekan Yıldız Sineması ve Tarihi Bıçakçı Han ile Aziz Vukolos Kilisesi'ni ziyaret eden Başkan Tugay ile Mahir Polat, fikir alışverişinde bulundu.

14.08.2024 12:41  Güncelleme: 13:38
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat ile tarihi Basmane semtinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin kente yeniden kazandırmak için projelendireceği iki simge mekan Yıldız Sineması ve Tarihi Bıçakçı Han ile Aziz Vukolos Kilisesi'ni ziyaret eden Başkan Tugay ile Mahir Polat, fikir alışverişinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat'ı makamında ağırladı. Temmuz ayında Mahir Polat'ı İstanbul'da ziyaret eden Başkan Cemil Tugay, kentin tarihi semti Basmane'de Polat ve çalışma arkadaşları ile incelemelerde bulundu.  Mahir Polat ve Başkan Cemil Tugay, Basmane'de yürütülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yıldız Sineması'nı ziyaret ettiler

Tugay ve Polat, beraberindeki heyetle ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yıldız Sineması'na geldi. Burada yapılan incelemelerin ardından hemen yan tarafta bulunan Tarihi Bıçakçı Han'ı gezdi. Sonrasında ise heyet Aziz Vukolos Kilisesi'ni ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında Yıldız Sineması ile Bıçakçı Han'ı satın aldı. Basmane'de bulunan iki yapı şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeniden kazandırılmak üzere projelendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Mekanları İnceledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Mekanları İnceledi - Son Dakika

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