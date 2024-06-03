İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Şirketlerin Yeni Dönem Faaliyetlerini Değerlendirdi

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerin genel müdür ve yönetim kurulu başkanları ile bir araya geldi. Şirketlerin yeni döneme ilişkin faaliyetlerinin ve projelerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Tugay, yatırımlardaki önceliğin halkın ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğini söyledi. Sürdürülebilirlik ve gelir-gider dengesinin gözetileceğini belirten Başkan Tugay, yeşil enerji yatırımlarına da öncelik verileceğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye şirketlerinin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Nefes Restoran'da yapılan toplantıda yeni dönemde izlenecek yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Şirketlerin hayata geçireceği projelerde ve yatırımlarda sürdürülebilirliğe, gelir-gider bütçesi denkliğine, tasarrufa dikkat çekilirken yeşil enerji yatırımlarına öncelik verilmesi gündeme geldi.

Öncelik halkımıza hizmet

Şirketlerin planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesinin önemine değinen Başkan Tugay, oluşturdukları şirketler koordinasyon kurulunun da yatırımdan planlamaya pek çok alanda şirketlerde aktif görev alacağını söyledi. Belediye ve şirketlerinin her kaleminde aklın ve bilimin rehberliğindeki projelere ve tasarrufa önem vereceklerinin altını çizen Başkan Tugay, "Halkımızın ihtiyacı olan hizmetleri vermek önceliğimiz olacak" dedi.