İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Küba'nın İstanbul Başkonsolosunu ağırladı

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(İZMİR) -93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın özel konuğu Küba'nın İstanbul Başkonsolosu Raul Ernesto Madrigal Cardenas, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. İzmir'de ve 93. İEF'te olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Raul Ernesto Madrigal Cardenas, Tugay'a daveti için teşekkür etti. Ziyarette; Küba ile İzmir arasında yapılabilecek başta sağlık konusu olmak üzere iş birlikleri gündeme geldi.

Tugay: Tedavi yöntemleri konusunda fikir alışverişi yapabiliriz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu sene 93. kez düzenlediğimiz İEF'in özel misafiri Küba'ya teşekkür ediyorum. Karşılıklı çalışarak daha fazla iş birliği geliştirebiliriz" dedi. Küba'daki sağlık sistemine de değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nden söz ederek "Bizim doktorlarımız Küba'ya gelebilir, biz de burada Kübalı doktorları ağırlayabiliriz. Tedavi yöntemleri konusunda fikir alışverişi yapabiliriz. Ayrıca Küba ile ilgili kültürel etkinlikler yapmak isteriz" diye konuştu.

Cárdenas: İş birliğine açığız

93. İEF'in özel konuğu olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Küba'nın İstanbul Başkonsolosu Raul Ernesto Madrigal Cardenas, "93. İEF'e katılmak bizim için çok önemli. Küba, Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı Avrupa Ticaret Politikaları Direktörü Inalvis Bonachea Gonzalez başkanlığında yaklaşık 20 kişilik ticari heyetleri ile 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İEF'e katılım gösterecek" dedi. İzmir'in çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden Raul Ernesto Madrigal Cardenas, sağlık başta olmak üzere birçok konuda iş birliklerine açık olduklarını belirtti.