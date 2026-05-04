İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Atatürk Lisesi'nin 140. Geleneksel Pilav Günü'ne Katıldı

04.05.2026 11:45  Güncelleme: 12:42
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Lisesi’nin 140. Geleneksel Pilav Günü’ne katıldı. Mezunlar ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tugay, kazan başında pilav da kardı.

Başkan Tugay, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı'nın (İZALEV) düzenlediği 140. Geleneksel Pilav Günü'ne katıldı. Kurulan stantları gezerek öğrenciler ve mezunlarla bir araya gelen Başkan Tugay'a İZALEV Başkanı İhsan Tutum eşlik etti.

Kazan başına geçerek pilav karan Tugay, ardından tarihi lisenin yemekhanesinde öğrenciler ve mezunlarla aynı sofrayı paylaştı.

Tugay ayrıca, okulu sanal ortamda gezmeyi sağlayan bir proje geliştiren 10. sınıf öğrencisi Mehmet Kaan Cengiz ile görüştü, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.

