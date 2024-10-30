İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Gözaltına Alma Açıklaması - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Gözaltına Alma Açıklaması

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada sürecin daha şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve Özer'in suç işlediğine dair bir kanaati olmadığını ifade etti.

30.10.2024 17:32  Güncelleme: 18:37
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin "Biraz daha şeffaf ve biraz daha açık yürütülmesi lazım bu sürecin. Bizim daha fazla hukukun bu tip hassas konularda toplumun bilgilendirmesine ihtiyacımız var. Ben uzun yıllardır kamu görevlerinde bulunan, kendisi bir bilim insanı olan başkanımızın suç işlediğini söyleyemem. O yönde hiçbir kanaatim yok" dedi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Hangi bulgularla hangi kanıtlarla böyle bir şeye varıldı bilmiyorum ama Ekrem Başkanın da açıklamasında söylediği gibi siyasetçiler, belediye başkanları ve halkın seçtiği insanlarla ilgili olarak böylesine baskınlarla, herkesi tedirgin edecek şekilde gözaltına almaları doğru bulmuyoruz. Biraz daha şeffaf ve biraz daha açık yürütülmesi lazım bu sürecin. Tam olarak hangi kanıtlar dolayısıyla böyle bir karar çıktığını bilmediğim için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak biz kendi şehrimizde de geçen dönemde değişik şekillerde suçlanan başkanları gördük. Kayyum atanan oldu, aklanan oldu. Aklandığı halde görevine dönemeyen başkanlarımız oldu. O süreçler şeffaf yürütülmedi. Bizim daha fazla hukukun bu tip hassas konularda toplumun bilgilendirmesine ihtiyacımız var. Ben uzun yıllardır kamu görevlerinde bulunan, kendisi bir bilim insanı olan başkanımızın suç işlediğini söyleyemem. O yönde hiçbir kanaatim yok."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'dan Gözaltına Alma Açıklaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Gözaltına Alma Açıklaması - Son Dakika

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