İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Temşad'a Bayram Öncesi Ziyaret

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (TEMŞAD) ziyaret etti. Babasının Kıbrıs gazisi olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, "Ben de bu ailenin bir parçasıyım. Ülkemiz için emek vermiş, canını vermiş herkes bizim için kutsaldır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bayram öncesi şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarının temsil edildiği derneklere yönelik ziyaret programına başladı. Başkan Tugay, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (TEMŞAD) Dernek Başkanı Ufuk Çoban, Dernek Başkan Yardımcısı Ersen Ergün ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

"Ben de bu ailenin bir parçasıyım"

Şehit yakınları ve gazilerin Türk milleti için taşıdığı öneme dikkati çeken Başkan Tugay, "Benim babam da Kıbrıs gazisiydi. Bir yönüyle ben de bu ailenin bir parçasıyım. Neticede ülkemiz için emek vermiş, canını vermiş herkes bizim için kutsaldır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Dernek Başkanı Ufuk Çoban, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden ötürü Başkan Tugay'a teşekkür etti.

Başkan Tugay ziyaret sonunda derneğin anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.