İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Körfez Kirliliği ve Ekonomik Sıkıntıları Değerlendirdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önemli açıklamalarda bulundu. Gündem dışı konuşmalar sırasında, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan Körfez'deki yağmur suyu deşarjı konusu ele alındı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar da toplantıda gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Birleşme, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, idaresinde toplandı.

"Dökülen su, yağmur suyudur"

AK Parti Konak Meclis Üyesi Emrah Erol'un Körfez'deki kirlilik iddialarına ilişkin sorusu üzerine Başkan Tugay, "Konak merkezindeki yağmur suyu kanallarıyla bağlantılı kapaklarla ilgili. Biliyorsunuz, şehrimizde yağmur suyunu kanalizasyondan ayırdık. Şu anda yağmur suyu drenaj hatları var; yağmur ızgaraları ve onların kanalları bulunuyor. Bu sular, en yakındaki dereye ya da bazı noktalarda körfeze dökülüyor. Ancak dökülen su, yağmur suyudur" dedi.

"Kurgusal bir olay"

Tugay, son günlerde gündeme gelen kirlilik görüntülerinin bir komplo olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yağmur yağmadığı bir zamanda, kirli bir su bu kanala dökülüyor ve buradan deşarj oluyor. Yağmur yağdığında, zaten belli bir seviyeden sonra o kapaklar otomatik olarak açılıyor ve yağmur suyu denize dökülüyor. Bunda bir anormallik yok ama yağmursuz bir havada, üstelik Anadolu Ajansı'nın muhabirleri ve kameramanları önceden davet edilerek, bir sistem kurularak, kameralar ve drone çekime hazır hale getirilerek böyle bir olayın gerçekleşmesi manidardır. Böyle bir hazırlığın ardından birdenbire kirli suyun gelmesi ve körfeze dökülmesi dikkat çekicidir. Bu kirli su, asla ve asla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon hatlarından gelmiyor. Ancak yağmur suyu kanallarına zaman zaman vatandaşlarımız temizlik sonrası kirli su dökebiliyor. Fakat burada dökülen suyun miktarı fazladır. Daha da önemlisi, olaydan önce Anadolu Ajansı muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanlarının oraya çağrılmış ve çekime hazır halde bekliyor olması, bunun kurgusal bir olay olduğunu gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'yu kötülemek amacıyla hazırlanan bir kurgu olduğu konusunda emin olduğumuz bu durum, kötü ve haince bir davranıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU, üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmektedir. Orada çalışan arkadaşlarımız bizim gurur duyduğumuz insanlardır. Böyle bir iftirayı asla hak etmemişlerdir. Bu mübarek günde böyle bir şey yapmak, ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Bunun bir komplo olduğunu açıkça anladık. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum, başka da bir şey demiyorum."

"Biz tedbirlerimizi aldık"

Başkan Tugay, belediyenin ekonomik sıkıntısının temel nedeninin son üç ayda toplam 4 milyar 600 milyon liralık bir kesintiye uğraması olduğunu belirtti. Bu durumun geçici olduğunu ifade eden Tugay, "Biz tedbirlerimizi aldık. Ancak hükümetimizin bu konuda anlayışlı davranmasını bekler ve dilerdik" dedi.

Tugay, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Neden bunu isterdik? Çünkü bu borç geçmişten gelen bir borçtur. Pandemi sürecinde, ekonomik krizin ve depremin yaşandığı dönemlerde oluşmuş bir borçtur. Şu anda bizden, bu borcun faizinin faizinin faizi dahi kesilmektedir. Bu şekilde bir ekonomik sıkıntı yaşatılmaktadır. Elimizden geldiğince tüm taahhütleri yerine getirmeye, işleri aksatmamaya çalışıyoruz. Vicdanen bunun doğru olmadığını düşünüyor ve inanıyorum. Halka hizmetten sorumlu olan yönetimin, geçmiş dönemin bunalımlı günlerinden gelen borçlarının bugün bütçenin yüzde kırk beşini bulacak şekilde kesilmesi, halka hizmette problem yaratacaktır. Aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi, verilen taahhütleri yerine getirmede sorun yaşanacağı için bu kesintiyi doğru bulmamamız gerekiyor. Sizin de doğru bulmamanız gerekiyor. Aslında devletin de bunu doğru bulmaması gerekiyor. Ancak biliyorsunuz, buna "silkeleme" adı verildi ve bu doğrultuda hareket ediliyor. Bizi silkeleyenlere bunu söylemelisiniz. Şikayetiniz oraya olmalı."