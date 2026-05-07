İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Ben Değil Biz Dediğimiz Zaman Başarırız

07.05.2026 09:58  Güncelleme: 10:20
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mesaiye İzmir Metrosu'nun personeliyle buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tugay, tüm çalışanlara aile düşüncesiyle hareket etme ve birlikte çalışma vurgusu yaptı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mesaiye İzmir Metrosu'nun personeliyle buluşarak başladı. Tugay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Her ne yapıyorsak yapalım, 'ben' değil 'biz' dediğimiz zaman başarırız. Birbirimizi dinlememiz, doğru anlamamız ve bir aile düşüncesiyle çalışmamız çok değerli. Sizden en büyük ricam budur" dedi.

Önceki haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin personeliyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün mesaiye İzmir Metro'da başladı. Başkan Tugay, personel ile kahvaltı yaptı. Tugay'a; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İzmir Metro Genel Müdürü Sinan Karakuzu, Demiryolu-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Metro AŞ bürokratları eşlik etti. Tugay, kahvaltının ardından Narlıdere Kaymakamlık – Evka 3 metro hattının koordine edildiği Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Tugay sonrasında atölyede çalışan personele emekleri için teşekkür etti.

Tugay: Hangi kademede olursak olalım hepimiz için onurdur

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi kocaman bir aile, böyle görmemiz gerekiyor. 159 yaşında bir kurum, Türkiye'nin en eski, köklü kurumlarından birisi. Bütünüyle baktığımızda İzmir'in ve Türkiye'nin en büyük, güçlü kurumlarından birisi. Böyle büyük ve güçlü bir kurumun üyesi, çalışanı olmak, hangi kademede olursak olalım hepimiz için onurdur" diye konuştu.

"Sülalemin ilk doktoru ve siyasetçisi benim"

Siyasete kötü diyenlerin ülkeye en büyük kötülüklerden birini yaptığını söyleyen Başkan Tugay, "Siyasetle ilgili konuşmak, tavır koymak kesinlikle kötü ve yanlış değil. Hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Ben memur ailenin çocuğuyum, babamın öğretmen maaşıyla geçinmiş, okumuş bir ailenin çocuğuyum. Benim ailemde hiç doktor yok, ilk doktor benim. Sülalemizde hiç siyasetçi yok. Sülalemin ilk doktoru ve siyasetçisi benim. Orta halli bile diyemeyeceğim, onun da altı bir ailenin çocuğuyum ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Bunu kendi hikayem olarak görmüyorum, bu ülkenin çocuklarının hikayelerinden biri olarak görüyorum. Hepimizin iyi ve mutlu olması için siyaset yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Bu ailenin mensubu olmaktan çok büyük gurur duyuyorum"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Tugay, "İzmir, duruşu olan şehirlerden birisi. İzmir gerçekten aydın olmayı seçen şehirlerden birisi. Ben gerçekten gurur duyuyorum. Hem İzmir'den, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Şurada bir tabela gördüm, 'ben değil biz' anlamında. Her ne yapıyorsak yapalım, ancak 'ben' değil 'biz' dediğimiz zaman başarırız. Birbirimizi dinlememiz, doğru anlamamız ve bir aile düşüncesiyle çalışmamız çok değerli. Başkanınız olarak en büyük ricam budur. İzmir Metro bizim çok gurur duyduğumuz birimlerimizden birisi. Daha da iyiye gittiğini görüyorum, çok da mutlu oluyorum. 26 yıllık deneyimiyle kendini ispatlamış bir kurum. Bir sürü şehir, İzmir Metro'dan yardım istiyor. En son Kazakistan Astana'dan yapacakları metro için yardım istediler. Ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki 2 yılda tamamlarız"

İzmir'in ve Türkiye'nin çok daha iyi noktada olması gerektiğini kaydeden Tugay, "Bir şeyi aldığımızdan daha iyi bırakmak zorundayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bütün birimleriyle daha iyi noktaya getirdiysek bu bizim onurumuzdur bunu unutmayın" şeklinde konuştu. Geçen günlerde Buca Metrosu projesinde inceleme yaptıklarını kaydeden Tugay, "Türkiye'nin en uzun tünelini yapıyoruz. 17,8 kilometre uzunluğunda tamamı tünel olan bir metro hattı yapılıyor. 2 yıl önce yüzde 2 seviyesindeydi, şu anda yüzde 50 seviyesinde diyebiliriz. 2 yılda yarısını yapmışız, bu demek ki aynı şekilde devam edersek önümüzdeki 2 yılda bunu tamamlarız. Bu, Türkiye'nin en değerli, en önemli metro projelerinden biri. Bu projenin şu anda sahipleri durumundayız. Büyük bir sorumluluk ama başardığımız zaman büyük bir onur olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
