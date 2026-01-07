İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Nerede İhtiyaç Varsa Biz Orada Olacağız

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Örnekköy Haydar İnanır Spor Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada 'hizmet' vurgusu yaparak "İhmal edilmiş tüm ilçe ve mahallelerimizde çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, emeklilerimizin faydalanacağı envai çeşit tesisi yapacağız. Nerede ihtiyaç varsa biz orada olacağız. Bu şekilde görev yapmak üzere geldik" dedi.

İzmir Karşıyaka'da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Örnekköy Haydar İnanır Spor Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız katıldı.

Tugay: Bu mahallenin çocukları bu tesisten çok yararlanacak

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Örnekköy'ün insan dokusuyla özel bir yer olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mutluluğu ve üzüntüyü bir arada yaşadığımız bir gün. Haydar'ı ne zaman hatırlasak o acıyı tekrar hissediyoruz. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Bazı şeyleri sadece kendimiz için değil, bize bazı sorumluluk ve görevleri miras bırakan insanlar için mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. O yüzden mücadeleye ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben 5 yıl Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptım. Bu ilçede tanıdığım en özel en değerli mahallelerden biri Örnekköy. Burada Balkan Göçmeniyle, Romanıyla, doğulusu batılı bir araya gelmiş kardeşimiz dostluk ve beraberlik içinde. Burada kültürel anlamda çok özel ve güzle şeyler var. Örnekköy'ün sokaklarında gezerken bunu hep hissettim. Burada eskiden beri sporla ilgilenen insanlar çok fazlaydı. Bu mahallenin çocukları bu tesisten çok yararlanacak. Daha yenilerini de yapacağız. İhmal edilmiş tüm ilçe ve mahallelerimizde çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, emeklilerimizin faydalanacağı envai çeşit tesisi yapacağız. Nerede ihtiyaç varsa biz orada olacağız. Bu şekilde görev yapmak üzere geldik."

"Mart ve Nisan aylarından itibaren hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Alanda hayata geçirilecek diğer projeler hakkında da bilgi veren Tugay, kentsel dönüşümde daire teslimleri için tarih vererek "Yapmak için planladığımız çok şey var burada. Kentsel dönüşüm sahasında çalışmalar devam ediyor. Araya serpiştirilmiş sosyal tesis ve pazar yeri gibi yerleri yapacağız. Pazar yerinde karşıdan karşıya geçen üst geçit bitti, sadece yürüyen merdiven ve asansör için ilgili firmanın teslimat yapmasını bekliyorlar. Bunun gibi pekçok şeyi yapmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşümde olan etaplar da hızla yapılıyor. Mart ve Nisan aylarından itibaren daha önceden kurayla belirlenmiş hak sahiplerine teslim edeceğiz. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

"Çok kesimden vatandaşımız burayı kullanabilecek"

Tesisin geniş kesimlerce kullanıma uygun olacağını da ekleyen Tugay, "Burası, bölgenin amatör spor kulüplerine tahsisi edilecek belirli saatlerde. Çocuklarımın özgürce kullanacağı saatler de olacak. Ayrıca biz İZBB olarak burada ücretsiz bir futbol okulu açacağız. Akşam saatlerinde de vatandaşlarımız makul bir ücret karşılığında burayı kullanabilecekler. Yani çok kesimden vatandaşımız burayı kullanabilecek. Burayı Büyükşehir yönetecek. Güvenli ellerde olacağını bilin" diye konuştu.

"Çok insan haksızlığa uğradı, eziyet çekti"

Halkın yoksulluğu üzerinden iktidar mesajı da veren Tugay, "Kötü durumda insanlar var. Bu ülke bu durumda olmak zorunda değil. Kötü yönetildiği için böyle. Biz böyle olmasın diyoruz. Biz, iktidar hırsında değiliz. İktidarı istiyorsak bunun için istiyoruz. Bu ülkede biz dahil çok insan haksızlığa uğradı, eziyet çekti. Yeter artık bitsin diyoruz. Bu ülkedeki herkesin başka herhangi bir hesabı olmadan yalana yanlışa dimdik durması lazım, mücadele etmesi. O zaman bir şeyler değişir" diye konuştu.

Karasu: "Dertleri bu ülkede çocukların yüzünün gülmesiydi"

2025 yılında hayatını kaybeden CHP'li isimleri anarak konuşmasına başlayan Karasu, "2025 yılı CHP ailesi olarak acı geçti. Çok sayıda yol arkadaşımızı genç yaşlarında kaybettik. Hepsinin hayalleri ve umutları vardı. Dertleri bu ülkede çocukların yüzünün gülmesiydi. Kadınların taciz edilmemesi, yola ortasında katledilmemesi, emeklilerimizin daha huzurlu bir ülkede yaşaması, gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktı. Yol arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Bu iktidar gidiyor, CHP geliyor"

CHP'li belediye başkanları ve bürokratlarına yönelik gözaltı ve tutuklamaları da hatırlatan Karasu, 'hizmet' üzerinden kıyas yaparak şunları söyledi:

"2025 yılı ayrıca cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda belediye başkanımız Silivri zindanında tutsak tutuluyor. 86 milyon bunun neden olduğunu biliyor. CHP'nin belediye başkanlarının neden baskılandığını, neden cezaevinde olduklarını, neden cumhurbaşkanı olması gereken insan tarafından 'Silkeleyin' dendiğini biliyoruz. Çünkü onlar CHP'li belediye başaklarının başarılarından rahatsızlar. Çünkü 31 Mart seçimleri gösterdi ki bu iktidar gidiyor, CHP geliyor. CHP iktidara gelince... CHP'li belediyeler çocuklarımız için kreş, yaşlılarımız için yaş alma merkezleri, gençlerimiz için spor alanları, yurtlar yapıyorlar. Bir tarafta 23 yıllık iktidarını beton ve demirden ibaret gören iktidara karşı CHP'li belediyeler, vatandaşa dokunan hizmetler yapıyorlar. Bu da birilerini rahtsız ediyor. Rahatsız oldukça da CHP'li belediye başkanlarına saldırmaya devam ediyorlar."

"Bu ülkeyi karşılıksız sevip karşılıksız hizmet edenleriz"

Karasu, iktidar mesajı vererek, "İnsanlar isimleri unutulduğunda ölüyorlar. Bu tesis, insanlar burada spor yaptıklarında, çocuklar burada her topa dokunduklarında Haydar'ın ruhuna dokunmuş bir Fatiha olacaktır. Ne mutlu ki bize, yol arkadaşlarımızdan bahsederken hep dürüstlüklerinden ve topluma katkılarından bahsediyoruz. Çünkü CHP'liler bu ülkenin aydınları, demokratları, Atatürkçüleri, bu ülkeyi karşılıksız sevenlerdir. Bu ülkeden sadece özgürlük ve demokrasi bekleyenlerdir. Bu ülkeyi karşılıksız sevip karşılıksız hizmet edenleriz. 2026 yılında yatırımlarımız devam edecek. Birileri rahatsız olmaya, CHP de iktidar yolunda olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Güç: AKP'lileri hiç sokakta ve dezavantajlı ailelerin yanında göremiyoruz

Haydar Güç ile bir dönem mesai paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti'ye 'hizmet' eleştirisi yaparak şunları söyledi:

"Haydar yol arkadaşımız, iş arkadaşımız ve kardeşimizdi. Haydar, gece gündüz şehri için koşturan çok değerli bir insandı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız ve adını yaşatacağız. Biz gittiğimiz açılışlarda Haydar'ın ciddi zaman harcadığı dezavantajlı ailelerin ciddi sorunlar yaşadığını görüyoruz. Birçok açılışa katılıyoruz. Geçenlerde AKP İzmir İl Başkanı 'üye sayımız şu kadar milyona ulaştı' diye açıklama yapmış: Ama biz AKP'lileri hiç sokakta ve dezavantajlı ailelerin yanında göremiyoruz. Çok mağdur insan var. Bu insanlara yardımcı olmanın belediyenin üstüne bırakıldığını hep söylüyorum. Devletin yapması gereken birçok iş belediyenin üzerine yük olarak bırakılıyor. O yüzden bu tesisler, halk için yapılan tesislerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

İnanır: Onun adının altında çocuklar, umutla büyüsün

Programda konuşan Haydar İnanır'ın eşi Yağmur İnanır, "Haydar bu mahallede yaşadı, emek verdi ve hayal kurdu. Burası sadece bir halı saha değil, yarım kalan bir sevginin eseridir. Haydar, çocukları ve futbolu çok severdi. İsterim ki bu saha, çocukların özgürce koştuğu ve hayal kurduğu bir alan olsun. Onun adının altında çocuklar, umutla büyüsün. Doğup büyüdüğü mahallede, doğduğu günde böyle bir alanın hayata geçirilmesi çok kıymetli. İyi ki yaşadın iyi ki iz bıraktın" dedi.