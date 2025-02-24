İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu Gerçekleşti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu, Buca Şirinyer Hipodromu'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, yarışı kazanan Wardenclyffe isimli atın sahibine kupayı takdim etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Şirinyer Hipodromu'nda yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu izledi. Başkan Vekili Yıldır'a, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Erdölek ve İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan eşlik etti.
Yarışı, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı Wardenclyffe isimli at kazandı. Başkan Vekili Levent Yıldır, kupayı atın sahibi Özgür Demir adına Deniz Demir'e takdim etti.
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