İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nden önemli kararlar

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı son birleşiminde önemli kararlar alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, memurlara sosyal denge tazminatında belirlenen yasal sınırın üzerinde bir ödeme yapılmasına yönelik yetki verilmesini içeren önerge oy birliği ile geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının son birleşimi, Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde yapıldı. Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memurların sosyal denge tazminatında yasal sınır yetkisine ilişkin madde gündeme geldi. Başkanlık makamı tarafından, Tüm Bel-Sen'e bağlı kamu çalışanlarını ilgilendiren yasal sınır üstünde ödenen sosyal denge tazminatı için meclis kararı alınarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesini içeren önerge oy birliği ile kabul edildi.

Söz konusu önergede, şu ifadelere yer verildi:

"...Sosyal denge tazminatı ödenmesi şeklinde geçen tarih aralığının sehven yazıldığı anlaşılmakla tarihin '01/04/2024-31/12/2025' olarak değiştirilmesi ile hizmet kollarına yönelik mali haklara ilişkin 2024-2025 yılını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Dönemi için belediyemizde en çok üyeye sahip sendika ile kapsama dahil kamu görevlilerine ilişkin sosyal denge tazminatı miktarını belirlemeye, sürecini yürütmeye ve imzalamaya, belirlenen Toplu Sözleşme Kanununun Toplu Sözleşme Kapsamı Başlıklı 28. maddesi ile kapsama alınan diğer mali ve sosyal hakları da belirlemeye, sosyal denge tazminatı miktarının aylık tavan tutarı aşması durumunda; gelen önerge ekinde yer alan (sosyal denge tazminatı ödemesi yapan kişiler aleyhine tazmin ve kişi borcu çıkarılması durumunda; ödeme yapılan kişiler emeklilik, nakil ve diğer nedenlerden dolayı Kurumundan ayrılmış olsa dahi almış olduğu tüm ödemeleri hiçbir hukuki ihtilafa yer vermeksizin yasal faizi ile beraber ödeyeceklerini beyan ettikleri ) taahhütname gereği yasal işlemleri yapmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesi... şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulundu."

YKS'de ilk 1000'e giren ve İzmir'de okuyacak öğrencilere destek...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenciler için de önemli bir kararı görüştü. Başkanlık Makamı'nca Meclis gündemine eklenen, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis gündemine gelen önerge, oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı olan gençlere, ulaşım konusunda önemli bir destek sunulacak. Ülke çapında sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabacı dil alanlarında ilk 1000'e giren öğrencilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere günlük 4 kontör (2 geliş- 2 gidiş) üzerinden aylık 120 kontör yüklü toplu taşıma kartı verilecek. Bu karttan faydalanmak için öğrencilerin, İzmir'deki üniversitelerden birisine kayıt yaptırmış olması gerekiyor. Kartı almaya hak kazananların, İzmir'den ikametgahını alması halinde kart kullanımı iptal edilecek. Kullanımı da sadece kart sahibine ait olacak.

Esnafın mağduriyeti giderildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında açtığı "S Plaka" ihalesinin meclis kararı alınmadan yapıldığı gerekçesi ile mahkemece iptal edilmesi sonrası başlayan kriz de aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Hukuk, Ulaşım, Plan ve Bütçe, Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma komisyonlarınca görüşülen önerge, Meclis'ten geçti. Karara göre, sadece 280 adet tahditli "S" plakanın çalışmaya devam etmesi için üçüncü kişilere devrinin mümkün olmayacak şekilde geçici çalışma izin belgesi verilecek. Kararla "S" plaka sahiplerinin mağduriyeti de giderilmiş oldu.