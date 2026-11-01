İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede akciğer kanseri eğitimi düzenleyecek - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede akciğer kanseri eğitimi düzenleyecek

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İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede akciğer kanseri eğitimi düzenleyecek
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2-30 Kasım arasında kentin 30 ilçesinde akciğer kanseri farkındalık eğitimleri düzenleyecek. Eğitimlerde uzmanlar akciğer kanserinin belirtileri, tanı ve tarama yöntemleri ile kanserojen maddelerden korunma yollarını anlatacak.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kasım boyunca 30 ilçede sağlık eğitimleri düzenleyecek. Uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerde akciğer kanserinin belirtileri, tanı ve tarama yöntemleri, akciğer sağlığının korunması ve kanserojen maddelerden uzak durmanın yolları anlatılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla sağlık eğitimleri düzenleyecek. 2-30 Kasım arasında kentin 30 ilçesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde akciğer sağlığının korunması, kanserin belirtileri, tanı ve tarama yöntemleri ile kanserojen kimyasallardan korunma yolları uzmanlar tarafından anlatılacak.

FARKLI NOKTALARDA EĞİTİMLER

Akciğer kanseri farkındalık eğitimleri, 2 Kasım'da saat 13.00'te Menderes Gümüldür İnönü Mahallesi Muhtarlığı'nda başlayacak.

Aynı gün saat 13.30'da Buca Barış Mahallesi Muhtarlığı'nda devam edecek programın kasım ayı takvimi şöyle:

3 Kasım: Saat 12.00'de Narlıdere Ilıca Mahallesi Muhtarlığı, saat 14.00'te Ödemiş Anafartalar Mahallesi Muhtarlığı

4 Kasım: Saat 11.00'de Bornova Macerapark Gençlik Yerleşkesi, saat 14.00'te Bayraklı Alpaslan Dayanışma Noktası

5 Kasım: Saat 12.00'de Torbalı Pancar Mahallesi Muhtarlığı, saat 14.00'te Karaburun Kösedere Mahallesi Muhtarlığı

6 Kasım: Saat 11.00'de Yenifoça Çok Amaçlı Salon, saat 14.00'te Selçuk Belevi Mahallesi Muhtarlığı

9 Kasım: Saat 12.00'de Çiğli Atatürk Mahallesi Muhtarlığı

10 Kasım: Saat 13.00'te Kiraz Suludere Mahallesi Muhtarlığı, saat 13.30'da Seferihisar Cemevi

11 Kasım: Saat 09.30'da Karabağlar Üçkuyular Mahallesi Muhtarlığı, saat 15.00'te Gaziemir Dersimliler Derneği

12 Kasım: Saat 14.00'te Balçova Çetin Emeç Mahallesi Muhtarlığı

13 Kasım: Saat 11.00'de Beydağ Adaküre Mahallesi Muhtarlığı, saat 14.00'te Torbalı Ayrancılar Neşet Ertaş Düğün Salonu

16 Kasım: Saat 10.00'da Urla Birgi Mahallesi Muhtarlığı

17 Kasım: Saat 13.00'te Dikili Bahçeli Mahallesi Muhtarlığı (Serdar'ın Kıraathanesi) ve Bergama Ayaskent Düğün Salonu

18 Kasım: Saat 12.00'de Kınık Bağalan İlkokulu, saat 14.00'te Torbalı Belediye Sinema Salonu ve Güzelbahçe Cemevi

19 Kasım: Saat 13.00'te Karşıyaka Örnekköy Mahallesi Muhtarlığı, saat 13.30'da Menemen Fatih Mahallesi Muhtarlığı ve Bayındır Belediyesi

20 Kasım: Saat 13.30'da Çeşme Dalyan Mahallesi Muhtarlığı

24 Kasım: Saat 13.30'da Tire Seha Gidel Kültür Salonu, saat 14.30'da Aliağa Kültür Merkezi

26 Kasım: Saat 11.00'de Konak İZPA (Armesa İş Merkezi)

30 Kasım: Saat 11.00'de Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi Muhtarlığı

Kaynak: ANKA
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