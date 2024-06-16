İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Anne Kart' Uygulamasını Başlattı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Anne Kart' Uygulamasını Başlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasındaki 'Anne Kart' uygulaması kapsamında kartlar dağıtılmaya başlandı. Uygulama ile annelere toplu taşıma araçlarında ücretsiz biniş hakkı sağlanacak.

16.06.2024 15:31
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasındaki "Anne Kart" uygulamasından yararlanacak hak sahiplerine kartları dağıtılmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 180 günlük hızlı eylem planında yer alan "Anne Kart" uygulaması kapsamındaki kartlar hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. "Sosyal belediyecilik ilkesi temelinde hayata geçirilen" yeni uygulamayla 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu bulunan annelere belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarına 60 kontörlük ücretsiz biniş hakkı sağlanacak. 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere verilen aylık 10 kontörlük kartlar da kullanıma açıldı.

Sosyal hayata karışmaları sağlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım alması uygun görülen annelerin kartlarına çocukları yanlarındayken kullanmak üzere kontörler yüklendi ve ilk kartların teslimatı yapıldı. Uygulamayla, annelerin çocuklarıyla birlikte sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi hedefleniyor.

"10 bine yakın hane yararlanacak"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Arzu Ütaş, "9 bin 951 anneye Anne Kart vermeye başladık. Bugün yaklaşık 2 bin 226 kişiye ulaştıracağız. 24-27 Haziran tarihleri arasında da kalan 7 bin 725 anneye kartlarını vereceğiz. Vatandaşlarımız çok memnun. Sebebi ekonomik kriz. Başkanımızın 180 günlük eylem planı kapsamında yaptığı ilk projelerden biriydi. Anne Kartlar yeni tasarımıyla birlikte annelere ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi ve 0-5 yaş arası çocuğu olan bütün ailelerimiz kart için başvuru yapabilir" dedi.

Başvurular bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde Bilişim Sistemleri Entegrasyonu Sorumlusu Hüseyin Tezcan, "Başkanımızın seçim vaatlerinden biriydi Anne Kart. Projeler tek tek hayata geçiyor. Bizvariz.izmir.bel.tr web sitesi üzerinden başvurular alınıyor. Anne Kart olarak başvuru yapabilirler. Sosyal inceleme uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda hak kazanan vatandaşlara tanımlama yapılır" diye konuştu.

"Çok güzel bir uygulama"

İzmirli aileler uygulamadan memnun. Çocuğunun 3 yaşında olduğunu belirten Havva Çayırlı ise "Cemil Bey çok güzel bir uygulama düşünmüş. Gerçekten teşekkür ederiz. Ben çok beğendim. Çocuğumu ayda hemen hemen 4 kez hastaneye götürüyorum. O yüzden çok iyi bir uygulama, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Berivan Aslı Kılıç, "Kızım 2 yaşında, onun için faydalanacağız. Çok iyi bir şey. Gün geliyor bütçeniz olmayabiliyor. Ani bir hastalıkla hastaneye gidebiliyorsunuz. Kartımıza güveniyoruz. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

Anne Kart başvuru ve kart teslim görüntüleri

-Röportajlar

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Arzu Ütaş

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde Bilişim Sistemleri Entegrasyonu Sorumlusu Hüseyin Tezcan

Anne Kart sahibi Havva Çayırlı

Anne Kart sahibi Berivan Aslı Kılıç

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Anne Kart' Uygulamasını Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Anne Kart' Uygulamasını Başlattı - Son Dakika
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