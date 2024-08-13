İzmir Büyükşehir Belediyesi Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Süreci Hakkında Açıklama Yaptı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ballıkuyu'daki kentsel dönüşüm sürecinin yürümediği iddialarına ilişkin "Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'ndaki çalışmalar devam etmekte olup süreçler yeniden irdelenmektedir" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nda dönüşüm sürecinin yürümediğine ve 12 yıldır bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Hak sahiplerinin çokluğuna ve arazi yapısına dikkat çekilen açıklamada bölgede kentsel dönüşümle ilgili sürecin sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"5393 Sayılı Kanunun 73. maddesi kapsamında 16.09.2011'de Belediye Meclisi Kararı ile belirlenen Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, 10.09.2012'deki Bakanlar Kurulu Kararı'nın 10.10.2012'de Resmi Gazete'de ilan edilmesi ile yürürlüğe girmiştir. Ballıkuyu Mahallesi'nin tamamı, Akarcalı, Kosova, Kocakapı ve Yeşildere mahallelerinin bir bölümünü kapsayan yaklaşık 48 hektar büyüklüğündeki alanda 2000 yılında onaylı 1/5000 ve 1/1000 onaylı imar planları vardır.

Dönüşüm alanında zemin üstü envanter tespitine yönelik çalışmalar tamamlanmış, proje alanında yürütülen tespit çalışmaları neticesinde hak sahipliğine esas bilgi ve belgeler toplanarak veri tabanı oluşturulmuştur. Söz konusu proje alanında; 3 bin 396 yapı, 6 bin 196 bağımsız birim, yaklaşık 7 bin 139 hak sahibi bulunmaktadır.

Proje alanı içerisinde çok sayıda hak sahibi bulunması, imar uygulama planlarının bazılarının tescil işlemlerinin tamamlanmaması ve arazinin zor koşulları da göz önüne alındığında uzlaşma ve yapım işleri için etaplar halinde çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Mevcut planlarda 3 emsal yapılaşma hakkı tanımlanmış olması göz önüne alınarak Yeşildere Caddesi'nden başlamak üzere bölgelendirme yapılmıştır.

Alan içerisinde hak sahiplerini yerinde ve doğru bilgilendirmek amacıyla 2013 yılında İletişim ve Tanıtım Merkezi kurulmuştur.

İlk olarak Yeşildere Caddesi'ne paralel olarak 1. Etap olarak belirlenen alanda, 17 Nisan 2017 tarihinde uzlaşma görüşmelerine başlanmıştır ve görüşmeler etaplar halinde, her bir hak sahibi ile birebir olarak devam etmektedir.

Birinci Etap için toplam hak sahibi sayısı 585 kişidir. Alanda bulunan hak sahiplerinin çoğunluğunun parsel hisseleri küçük ve hisseler birbirleriyle şuyuludur. Şahıs hisse alanlarının yüzde 72'si 50 metrekareden de küçüktür.Etap olarak belirlenen alandaki hak sahiplerinin yeni projeden inşaat haklarına uygun olarak alternatifli konut tercih edebilmesini temin etmek üzere farklı metrekarelerde mimari avan projeler hazırlanmıştır.

Küçük metrekareli arsalarda 3-4 katlı, 80-100 metrekare büyüklüğünde bağımsız birimler vardır. Proje alanında bulunan yapıların yüzde 79'u 2 ve daha fazla haneye sahiptir.

Kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması aşamasında veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda küçük arsa sahiplerinin dahi konut sahibi olabilmesi için borçlanmadan veya az borçlanma ile hak sahiplerinin konut sahibi olması hedeflenmiştir.

Ayrıca söz konusu dönüşüm alanı içerisinde yaklaşık 1 ha. büyüklüğündeki alan AFAD tarafından hazırlanan 06.06.2018 tarihli jeolojik etüt raporu doğrultusunda, 14.01.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Afete Maruz Bölge' olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu bölgede kamulaştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Bununla birlikte yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanda kaya düşmesi sonucu teknik raporlar düzenlenmiş ve bu alandaki yapıların kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'ndaki çalışmalar devam etmekte olup süreçler yeniden irdelenmektedir."