İzmir Büyükşehir Belediyesi Beydağ\'da Kurtuluş Parkı\'nı Yenileyerek Hizmete Açtı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Beydağ'da yenileyerek hizmete açtığı 2 Eylül Kurtuluş Parkı, ilçenin gözbebeği oldu. Beydağlıların yoğun ilgi gösterdiği parkta atıl alanlar kaldırılarak spor ve oyun alanları, yeni yeşil alanlar, yürüyüş alanları ve Atatürk heykeli eklendi. Büyükşehir ekipleri, Küçük Menderes Havzası'nda yer alan ilçelerin çehresini değiştirmek için park, kavşak ve refüj yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

İzmir'in yeşil alanlarını korumak, geliştirmek ve yenilemek için 30 ilçede çalışma başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası'ndaki ilçelerin çehresini değiştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beydağ'ın kalbinde yer alan ve eski yapısıyla ilçenin sosyal ihtiyaçlarını karşılayamayan 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile açılışını gerçekleştirdiği park, kısa sürede Beydağlıların yeni cazibe merkezi oldu. Kullanılmayan süs havuzu ve beton alanlar kaldırıldı, engelli erişimine uygun yeni spor, oyun, yürüyüş alanları oluşturuldu, yeşil alan miktarı artırıldı. Beydağ'ın kurtuluşunu simgeleyen parka, kentin sembolü olacak bir de Atatürk anıtı eklendi. Baştan sona yenilenerek hizmete açılan 2 Eylül Kurtuluş Parkı, kısa sürede Beydağlıların gözbebeği oldu.

Baştan sona yepyeni bir görünüme kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 bin 320 metrekarelik parka modern, standartlara uygun basketbol ve futbol sahası kazandırdı. Çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun alanları oluşturuldu. Yeni yürüyüş yolları, yeni oturma alanları yapıldı. Gece kullanımını desteklemek amacıyla modern ve enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri eklendi. Fen İşleri ekipleri, parkın zemininde gri taş döşemesi ve kiremit irmiği serimi gerçekleştirdi.

Yeşil dokusu canlandırıldı

Tarihi parkın doğal dokusu korunarak yeni bitkilerle estetik bir görünüm kazandırıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında alana bin 200 bodur alev çalısı, bin gravilya, bin 700 teksanum, 2 manolya ağacı, 10 jakaranda ve 10 oya ağacı dikildi. Bin 700 metrekarelik alana çim serimi yapıldı.

"Beydağ'ın çehresini değiştirdi"

Beydağ'ın kalbinde yer alan park, yenilenen yüzüyle çevresindeki okul ve konut alanlarına nefes aldırdı. Parkı bu haliyle çok sevdiklerini belirten öğretmen Şenay Bilgili, "Burası daha önceden kırık, dökük ve kötü bir haldeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla burası iki haftada düzeldi. Arkada bir spor alanı yapıldı. Daha önceden yoktu. Atatürk heykelimiz, oyun bahçemiz ve çocuklar için spor alanları oluşturuldu. Buraya geldiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. O kadar güzel oldu ki herkes bayılıyor. Beydağ adına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Cemil Tugay'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Beydağ'ın çehresini değiştirdi. Çok teşekkürler sağ olsun" diye konuştu.

"38 yıldır hiçbir farklılık yoktu"

Beydağlı esnaf Seval Gülcü, "Yıllardır parkta bir düzenleme yapılmamıştı. Bir havuz vardı onun dışında pek bir şey yoktu. Şu an çok güzel oldu. Canlılık geldi, daha yeşil oldu, çocukların oynayabileceği bir alan oldu. Çok memnunuz, çocuklar da çok mutlu oldu. Biz çocukları burada bırakıyor, çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Anneler, babalar da rahat ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok kısa sürede çok güzel bir iş çıkardılar" şeklinde konuştu.

"Cıvıl cıvıl panayır gibi kalabalık oluyor"

Aysel Kandemir ise parkın bakımlı hale getirildiğini belirterek, "Eskiden ormanlık gibiydi. Görülen bir şey yoktu. Temizlediler, yenilediler çok güzel oldu. Hafta sonları cıvıl cıvıl, panayır gibi kalabalık oluyor. Doğaya, uzağa gidemeyenler devamlı parkımıza geliyor. Herkes çok beğeniyor. Hava güzel oldu mu herkes çoluk, çocuk burada. Biz de yürüyüş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız güzel çalışıyor, memnunuz"

Yenilenen parktın çok kullanışlı hale geldiğini belirten Bilal Kandemir, "Kısa bir sürede yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Parkımız dört dörtlük oldu. Devamlı kullanıyoruz. Başkanımız güzel çalışıyor, memnunuz" diye konuştu.

"Atatürk heykeli, yeşillendirmeler çok güzel oldu"

Parka sık sık geldiğini ve çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Armağan Bozkurt, "Önceden burada küçük eski bir havuz vardı. Bu haliyle çok güzel olmuş. Biz genelde buradaki kafelerde vakit geçiriyoruz. Alan büyütülmüş. Futbol sahası, basketbol sahası var. Atatürk heykeli ve yeşillendirme çalışmaları ile parkımız çok güzel oldu" dedi

"Her geçtiğimde illa ki birisi oynuyor"

Demir Kaan Taylan ise "Parkımız eskimişti, kötüydü, kullanılmıyordu. Şimdi parkı severek kullanıyoruz. Banklarda oturuyoruz. Arkadaşlarla top oynuyoruz. Basketbol ve futbol sahaları yaptılar. Her geçtiğimde oynayanları görüyorum. Çok güzel yaptılar, ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Küçük Menderes'te parklar, kavşaklar, refüjler yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası'nda yer alan ilçelerde park ve peyzaj düzenlemelerine tüm hızıyla devam ediyor. Beydağ'da park ve çevresi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüj düzenlemeleri yapıldı. Beydağ'ın yanı sıra Bayındır'da ise Fabrika Önü Caddesi ile Hükümet Önü Caddesi'nin kesişiminde yer alan kavşak baştan sona yenilenerek estetik bir görünüme kavuşturuldu. Park ve Bahçeler Dairesi, Kiraz'da rekreasyon alanlarının yenileme çalışmalarına başladı.