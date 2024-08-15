İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'da Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi İncelemesi Yaptı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca'nın 11 mahallesine hizmet edecek "Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi" kapsamında bölgenin birleşik sistem çalışan kanalizasyon altyapısını ayrıştırarak yenileyecek çalışmaları yerinde inceledi. Sabahın erken saatlerinde Özmen Caddesi'nde mesaiye başlayan Başkan Tugay, çalışmaların eylülde tamamlanacağını belirterek, "Ekiplerimiz 11 kilometrelik yağmur suyu 7 kilometrelik de atık su imalatlarını tamamladı. Buca'da bizi üzen su baskınlarının önüne geçeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında Buca'da sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. Saha gezisi sırasında halkın sorunlarını da dinleyen Başkan Dr. Tugay'a İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Ferit Çağlar, Kozağaç Mahallesi Muhtarı Nermin Kaynak da eşlik etti. Buca sakinleri temiz su, beton, asfalt ile temizlik için hayata geçirilen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu aktardı. Başkan Dr. Cemil Tugay ayrıca bölge halkının talebi olan sokak ve trafik düzenlemelerine ilişkin talepleri de hızla değerlendireceklerini söyledi. Bölge esnafını ziyaret ederek sohbet eden Başkan Tugay, çalışmalar için anlayışlarından dolayı da teşekkür etti.

Buca'da su baskınlarının önüne geçeceğiz

Özmen Caddesi'nde devam eden yağmur suyu ve atık su ayrıştırma projesinin Buca'da yaşanabilecek su baskınlarını önleyeceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Ekiplerimiz şu ana kadar 11 kilometrelik yağmur suyu, 7 kilometrelik atık su, Kozağaç deresinde de 1.6 kilometrelik dere ıslah imalatlarını tamamladı. Arkadaşlarımız olabildiğince hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir iş. Buca'da geçmiş dönemde bizi üzen su baskınlarının önüne geçeceğiz. Bu dönem İzmir'in altyapısıyla ilgili sorunlara etkili müdahaleler yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Buca'nın tarihi altyapı yatırımı

Çevik Bir Meydanı'nı Üçkuyular Meydanı'na bağlayan Özmen Caddesi üzerinde sürdürülen çalışmalar, 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek. Projenin imalatları tamamlandığında Buca'nın önemli bir kısmında ayrışık sistemli altyapı uygulanacak. Buca'nın 11 mahallesine hizmet edecek "Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi" kapsamında bölgenin birleşik sistem çalışan kanalizasyon altyapısını ayrıştırarak yenileyen İZSU ekipleri, bölgede şu ana kadar 11 kilometre yağmur suyu ayrıştırma, 7 kilometre atık su hattı ve Kozağaç deresinde 1.6 kilometre dere ıslahı imalatı yaptı. Çevik Bir Meydanı'ndan itibaren Özmen Caddesi güzergahında 256-256/3 Sokak aralığında çalışmalara devam eden ekipler, projeyi eylül ayında tamamlayacak ve bölgeyi trafiğe açacak.