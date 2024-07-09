İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Maltepe Mahallesi'nde ikinci Kent Lokantası'nı açtı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Maltepe Mahallesi'nde ikinci Kent Lokantası'nı açtı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak için Çiğli Maltepe Mahallesi'nde ikinci Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Lokantada dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL'den sunulacak.

09.07.2024 10:35  Güncelleme: 11:48
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası'nın ikinci şubesini Çiğli Maltepe Mahallesi'nde açtı.

İzmir Büyükeşhir Belediyesi, vatandaşların lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak için ilkini tarihi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı'nda açtığı Kent Lokantası'nın ikinci şubesini, Çiğli Maltepe Mahallesi'nde hizmete açtı. Hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet verecek lokantada, dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL'den sunulacak.

"Dışarıda yemek pahalı"

Lokantanın açılışına katılan Maltepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkürlerini iletirken, "Dar gelirli vatandaşlarımız da faydalanacak. Dışarıda yemeğin artık maliyeti çok yüksek. Böyle olağanüstü bir iş yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kent Lokantası'nın açılmasına ilişkin vatandaşlar, şunları söyledi:

-Fikret Karadağ: "Emeklisinden işçisine toplumun artık kafayı kaldırması lazım. Her şeyin çaresi onlarda. Partileri bırakalım bir kenara. Nereye gidiyoruz, onu görelim. Bu lokantanın açılmasından çok çok memnunum. Hele bizim gibi emekliler için çok iyi oldu."

-Ekremcan Erol: "Buraya açıldı diye de çok sevindik. Daha çok şubesi olsun isteriz. Hem ekonomik hem de doyurucu. Bol müşterisi olsun. Hepimizi mutlu ediyor."

-Oğuz Benger: "Fakültenin yakınına Kent Lokantası açılması bizim için çok iyi oldu. 50 liraya dört çeşit yemek yiyoruz. İlk defa arkadaşımla denedik, memnunuz. Ekonomi zaten herkesin problemi. Yemeği en azından uygun fiyata yemek bizi mutlu ediyor."

- Fatma Demircan: "Duymuştuk, burada olduğunu görünce de çok sevindim. Ben beş altı aydır diş hastanesine gidip geliyorum. Bazen işim bitmediğinde öğlen arası nerede ne yiyeceğimi şaşırıyordum, çok iyi olmuş. Ekonomik anlamda çok iyi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Maltepe Mahallesi'nde ikinci Kent Lokantası'nı açtı - Son Dakika

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