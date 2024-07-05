İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dezavantajlı Mahallelerdeki Kadınlar ve Öğrenciler İçin Deniz Gezileri Düzenliyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınlar ve tatil dönemindeki öğrenciler için deniz gezileri düzenliyor. 'Denizle buluşmayan kalmasın' sloganıyla mahallelerine yakın dayanışma noktalarından alınan İzmirliler çocuklarıyla plajda keyifli bir gün geçiriyor.

Dezavantajlı mahallelerdeki Dayanışma Noktaları ile okuma-yazma kurslarından kültür-sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda şehirde yaşayanların yanında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de "Denizle buluşmayan kimse kalmasın" sloganıyla günübirlik plaj gezileri düzenliyor. Programlara katılan kadın ve çocukların bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk kez denizi gördüğünü belirterek teşekkür ediyor.

Yurttaşlar Dayanışma Noktaları aracılığıyla deniz programlarına dahil oluyor. Organizasyondan tatil dönemindeki öğrenciler de faydalanıyor. Dayanışma noktalarından Büyükşehir servisleriyle alınan İzmirliler dönüşte aynı noktaya bırakılıyor. Gezi sırasında katılımcılara çeşitli ikramlar da yapılıyor.