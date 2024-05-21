İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, Otizmli ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı Paneli Düzenliyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, Otizmli ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı Paneli Düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, Destekli İstihdam Programı kapsamında "Otizmli ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı: İnsan Kaynakları Açısından Potansiyel Güç" adlı panel düzenleyecek. Panelde, engelli bireylerin istihdamda yer almaları için çözümler ve işte uyum süreçleri konuşulacak.

21.05.2024 13:57
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, Destekli İstihdam Programı kapsamında "Otizmli ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı: İnsan Kaynakları Açısından Potansiyel Güç" adlı panel düzenleyecek. 24 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılacak panelde, engelli bireylerin istihdamda yer almaları için çözümler ve işte uyum süreçleri konuşulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında 10-24 Mayıs tarihleri arasında engelsiz ve eşit bir yaşam için düzenlediği etkinlikler panel ile son buluyor. Engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olan istihdam konusu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü tarafından Meslek Fabrikası ve Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED) iş birliği ile masaya yatırılacak. İş arayan engelli bireylerin iş bulmalarını ve işlerine uyum sağlamalarını desteklemek için oluşturulan Destekli İstihdam Programı kapsamında düzenlenecek "Otizmli ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı: İnsan Kaynakları Açısından Potansiyel Güç" paneli, 24 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da 13.30'da yapılacak. Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği'nden Tülin Topuzoğlu moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Eker Süt Ürünleri İş Koçu Psikolog Alperen Aşanbuğa ve İnsan Kaynakları Müdürü Elif Alkaya, Boğaziçi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Duygu Salman Öztürk ile Egedeniz Tekstil A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selim Pilavcı konuşmacı olacak.

İş koçu desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Destekli İstihdam Programı kapsamında pek çok uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, Destekli İstihdam Ofisi açılarak başta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde istihdam edilen engelli çalışanların işe uyumunu sağlamak üzere iş koçu desteği veriliyor. Ayrıca, açık iş gücü piyasasında zihinsel engelli ve otizmli gençlerin istihdamını teşvik etmek amacıyla, işletmelere ücretsiz iş koçu desteği de sunuluyor. Bu sayede, engelli bireylerin mesleki profillerine uygun işlere yerleştirilmeleri ve bu işlerde sürekli ve verimli bir şekilde çalışmaları sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, Otizmli ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı Paneli Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, Otizmli ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı Paneli Düzenliyor - Son Dakika
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