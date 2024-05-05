İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Otobüsüne Saldıran Taksiciye Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Otobüsüne Saldıran Taksiciye Cezai İşlem Uyguladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Otobüsüne Saldıran Taksiciye Cezai İşlem Uyguladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Metro Aktarma Merkezi'nde ESHOT otobüsünün önünü keserek şoföre sözlü saldırıda bulunan ve otobüse zarar veren taksi şoförüne para cezası uyguladı. Ayrıca şoförün 'Şoför Tanıtım Kartı'nın iptal edilmesi için de harekete geçildi.

05.05.2024 17:55  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Metro Aktarma Merkezi'nde ESHOT otobüsünün önünü keserek şoföre sözlü saldırıda bulunan ve otobüse zarar veren taksi şoförüne para cezası uyguladı. Ayrıca şoförün "Şoför Tanıtım Kartı"nın iptal edilmesi için de harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada yurttaşların, yolcuların ve görevli memurların huzurunu ve can güvenliğini tehdit edecek davranışlara göz yumulmayacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 Mayıs 2024 günü Bornova Metro Aktarma Merkezi'nde yaşanan olay üzerine harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ESHOT otobüsüne zarar veren ve şoföre sözlü saldırıda bulunan taksi şöförü hakkında yasal işlem başlattı.

Büyükşehir Belediyesi "Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği"nin "Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların; belediye otobüs duraklarında indirme-bindirme, bekleme ve park etmesi yasaktır" ve "Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri ve çalışan personel, vatandaşlara, yolculara ve denetimde görevli memura karşı ölçülü ve saygılı olmak zorundadır, yolcuları rahatsız edecek herhangi bir davranışta bulunamaz" maddeleri gereği iki ayrı tutanak düzenleyerek 4 bin 100 TL'lik cezai işlem uyguladı. Ayrıca taksi şoförünün Şoför Tanıtım Kartı'nın iptal edilmesi için de gerekli çalışma başlatıldı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de gerekli adli süreci başlattığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

3 Mayıs 2024 tarihinde Bornova Metro Aktarma Merkezi'nden yolcu alan bir taksi şoförü ESHOT otobüsünün önüne keserek şoföre sözlü saldırıda bulundu. Taksici daha sonra aracından aldığı bijon anahtarı ile otobüsün camlarını kırdı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova, Eshot, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Otobüsüne Saldıran Taksiciye Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:55 Canlı Anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı Anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
14:32 Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 19:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Otobüsüne Saldıran Taksiciye Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement