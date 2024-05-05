İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Otobüsüne Saldıran Taksiciye Cezai İşlem Uyguladı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Metro Aktarma Merkezi'nde ESHOT otobüsünün önünü keserek şoföre sözlü saldırıda bulunan ve otobüse zarar veren taksi şoförüne para cezası uyguladı. Ayrıca şoförün "Şoför Tanıtım Kartı"nın iptal edilmesi için de harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada yurttaşların, yolcuların ve görevli memurların huzurunu ve can güvenliğini tehdit edecek davranışlara göz yumulmayacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 Mayıs 2024 günü Bornova Metro Aktarma Merkezi'nde yaşanan olay üzerine harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ESHOT otobüsüne zarar veren ve şoföre sözlü saldırıda bulunan taksi şöförü hakkında yasal işlem başlattı.

Büyükşehir Belediyesi "Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği"nin "Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların; belediye otobüs duraklarında indirme-bindirme, bekleme ve park etmesi yasaktır" ve "Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri ve çalışan personel, vatandaşlara, yolculara ve denetimde görevli memura karşı ölçülü ve saygılı olmak zorundadır, yolcuları rahatsız edecek herhangi bir davranışta bulunamaz" maddeleri gereği iki ayrı tutanak düzenleyerek 4 bin 100 TL'lik cezai işlem uyguladı. Ayrıca taksi şoförünün Şoför Tanıtım Kartı'nın iptal edilmesi için de gerekli çalışma başlatıldı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de gerekli adli süreci başlattığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

3 Mayıs 2024 tarihinde Bornova Metro Aktarma Merkezi'nden yolcu alan bir taksi şoförü ESHOT otobüsünün önüne keserek şoföre sözlü saldırıda bulundu. Taksici daha sonra aracından aldığı bijon anahtarı ile otobüsün camlarını kırdı.