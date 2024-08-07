İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne 7 Katlı Ek Hizmet Binası İnşa Ediliyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne 7 Katlı Ek Hizmet Binası İnşa Ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin arka kısmında inşa edilecek 7 katlı ek hizmet binasının temeli atıldı. Binada acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, hasta servisleri ve diğer bölümler yer alacak.

07.08.2024 12:24
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin 7 katlı ek hizmet binasının temeli atıldı.

Hastanenin arka kısmında inşa edilecek binanın temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mevcut hastanenin 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğünü aktaran Tugay, şunları kaydetti:

"Göreve başladığım zaman yıkım kararı alınmış, ihale aşamasına gelmiş ve projesi hazır durumdaydı. Ancak yapılan ilk ihaleye giren olmadı. O zaman ruhsatını kaybetme tehlikesi yaşandı. Çünkü 1 Ağustos'a kadar inşaatın başlaması gerekiyordu. İhalenin yeniden yapılması ve inşaat çalışmasının başlaması zordu. Bana ruhsatı kaybetme tehlikesi olduğunu söylediler. Bu şehrin doktor belediye başkanlarından birisi olarak benim dönemimde hastane ruhsatının iptal edilmesi demek, benim bu görevi bırakmam demektir. 'Böyle bir şeyi asla kabul edemem' dedim. Arkadaşlarım çok çalışılarak bu aşamaya getirdiler."

Binada acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 24 yataklı hasta servisi, 26 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerinin olacağı, yapım çalışmaların 1,5 yılda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne 7 Katlı Ek Hizmet Binası İnşa Ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne 7 Katlı Ek Hizmet Binası İnşa Ediliyor - Son Dakika
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