İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Perspektifiyle İzmir Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Perspektifiyle İzmir Çalıştayı Düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Perspektifiyle İzmir Çalıştayı Düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Perspektifiyle İzmir' çalıştayına 55 sivil toplum kuruluşu ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı.

22.07.2024 10:48  Güncelleme: 11:25
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı katılımcılığı esas alarak "Genç Perspektifiyle İzmir" çalıştayı düzenledi. Dijital ortamdaki çalıştaya 55 sivil toplum kuruluşu ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Genç Perspektifiyle İzmir" çalıştayı düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği e-çalıştayda Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Planı'nın hazırlık sürecinde etkileşim içinde olunan paydaşların görüşleri alındı. Katılımcılığı temel alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar ve taleplerle hizmet yol haritasını şekillendirmeyi hedefliyor.

4 başlık masaya yatırıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği, TMMOB ve meslek odalarının temsilcilerinin yer aldığı çalıştayda katılımcılık ve demokrasi, sağlık ve spor, eğitim ve istihdam ile kültür ve sosyal hayat konuları gündeme geldi. Bu kapsamda sorunlar ve beklentiler tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu. Çalıştaya 55 sivil toplum kuruluşu ile ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı.

"Öyle bir çalıştay olsun ki gençlerin nefesi stratejik planda hissedilsin"

Oturuma bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, demokrasinin önemine değinerek, "Yeni dönemde radikal demokrasiden söz ediyoruz. Diğerlerini tanımak, onları bilmek, diyaloğu kurmak çok önemli. Toplumda oy veren, vergi ödeyen, iyi müşteriler ve sıradan tüketiciler olmanın ötesine geçmek gerekiyor. Ortak aklı ve katılımcılığı önemseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çalıştayın verimli geçmesini diliyorum. Öyle bir çalıştay olsun ki gençlerin nefesi stratejik planda hissedilsin" dedi.

"Bir arada olmaktan mutluyuz"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Anıl Kaçar ise, "Gençlerle birlikte hareket ediyoruz. Projelerimizin, verimli ve sürdürülebilir olması çok önemli. Kamusal alanın planlamaları bir süre dahlinde işliyor. Stratejik plan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyelerin anayasasıdır. Belediyelerin yurttaşla kurduğu bağın ve 5 sene boyunca nasıl yol yürüyeceğinin göstergesidir. Stratejik planı hazırlarken toplumun tüm kesiminin görüşünü almak bizim için önemliydi. Bir arada olmaktan mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Perspektifiyle İzmir Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika

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