İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlere 36 Bin Sinema, Tiyatro ve Konser Bileti Ulaştıracak - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlere 36 Bin Sinema, Tiyatro ve Konser Bileti Ulaştıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere kültür ve sanat faaliyetlerine katılım sağlamak amacıyla Genç Bilet Kampanyası başlattı. Bu yıl 12 bin gence 36 bin sinema, tiyatro ve konser bileti dağıtılacak. Başvurular İzmir Art mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.

21.05.2024 13:57
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl İzmir'de bulunan gençlere 36 bin sinema, tiyatro ve konser bileti ulaştıracak. Gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülen Genç Bilet Kampanyası 2024 başvuruları başladı. Ücretsiz biletten yararlanmak isteyen gençler, İzmir Art mobil uygulamasını indirip kayıt oluşturabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin sanata erişimini desteklemek için başlattığı "Genç Bilet" kampanyası sürüyor. Bu yıl 16-25 yaş arası (1 Ocak 1999 - 31 Aralık 2008) ve İzmir'de bulunan 12 bin gence 36 bin sinema, tiyatro ve konser bileti ulaştırılacak. İzmir Art Kampanyalar sayfasından takip edilebilen Genç Bilet başvuruları İzmir Art Android ya da IOS uygulaması ile yapılabiliyor. Ayrıca Bizİzmir üyeliğiyle mobil uygulamada hesap açılarak da Genç Bilet '24 kampanyasına katılım sağlamak mümkün. Genç Bilet başvurusunda bulunanlar, bu yıl içinde kampanyaya dahil edilen üç ayrı etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı bulacak.  Genç Bilet kullanım bilgileri için https://www.izmir.art/tr/genc-bilet-24-basvurulari-basladi adresi ziyaret edilebilir.

Mayıs ayı etkinlik takvimi

Genç Bilet kampanyasından yararlanacak gençlerin katılım sağlayacağı mayıs ayı etkinlik takvimi ise şöyle;

22 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu –Ayta Sözeri

23 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Cem Adrian

24 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Kenan Doğulu

24 Mayıs Havagazı Fabrikası Birsen Tezer-Bülent Ortaçgil

25 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Candan Erçetin

25 Mayıs Havagazı Fabrikası-Gökhan Özen

26 Mayıs Havagazı Fabrikası-Mor ve Ötesi

26 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu- Yasemin Sakallıoğlu -Doğru Koca Nasıl Seçilir?

27 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Nazan Öncel

28 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu- Tolgshow Gösterisi

30 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Melike Şahin

31 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Timsah Ateşi Gösterisi

31 Mayıs Havagazı Fabrikası- Sagopa Kajmer Konseri

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlere 36 Bin Sinema, Tiyatro ve Konser Bileti Ulaştıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlere 36 Bin Sinema, Tiyatro ve Konser Bileti Ulaştıracak - Son Dakika
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