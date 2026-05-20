İzmir Büyükşehir Belediyesi İştirakine İhale Operasyonu: 3 Gözaltı

(İZMİR) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ve Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı.

Soruşturmada, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı belirtilen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin incelemeye alındığı bildirildi. Soruşturma dosyasında, söz konusu firmanın Örnekköy 3. ve 4. Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olmasının soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, eski İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer'in gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.