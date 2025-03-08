İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışanlarını Unutmadı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü özel bir jestle kutladı. Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Erkek Hentbol Takımı, Rize Belediyesi ile oynayacağı maç öncesinde kulübün kadın çalışanlarına çiçek takdim etti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'i takımlarından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Rize Belediyespor'u evinde ağırladığı karşılaşma öncesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Maçı tribünden takip eden sporseverlerin yanı sıra iki takımın sporcularının alkışları eşliğinde sahaya davet edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın çalışanları çiçeklerle karşılandı. 21 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yazı İşleri Şefi Dilek Uzunkaya, "Kulübümüz sporcularının bizlere çiçek vermesi bizleri çok mutlu etti. Kadının olduğu her yerde güzellik var" dedi.