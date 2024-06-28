İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Mor Makas Dikiş Kursu Başlatıyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınlara yönelik Mor Makas Dikiş Kursu başlatıyor.

Kadın istihdamına yönelik eğitim ve atölyeler düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Meslek Fabrikası iş birliği ile Mor Makas Dikiş Kursu projesini hayata geçirecek. Kadınların dikişle ilgili temel bilgiler alarak mesleğe adım atmasını hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemini verimli geçirmek ve yeni bir beceri kazanmak isteyen kadınlara 8 haftalık eğitim verecek. 3 Temmuz'da başlayacak dikiş kursu, 23 Ağustos'ta sona erecek ve çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.30-14.30 saatleri arasında Karşıyaka Örnekköy'de bulunan yerleşkede yapılacak. Dikiş kursuna katılmak isteyen kadınlar, 232 293 33 72 numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor.