İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Sutopu Turnuvası\'nı Şampiyon Tamamladı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Kübra Kuş ise Gol Kraliçesi oldu.

İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nın şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. İzmir Göztepe Rotary iş birliği ile düzenlenen turnuvanın son gününde Chania İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü B Takımı'nı 15-8 yendi. Günün son karşılaşmasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Yunan ekip Pekev'i 17-7 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. İzmir BBSK'lı Kübra Kuş, turnuvanın Gol Kraliçesi seçildi. Yunanistan'dan Chania turnuvayı ikinci tamamlarken, İzmir BBSK B takımı üçüncü, Yunanistan'dan Olimpiyakos dördüncü ve Pekev Chios ise beşinci oldu.

Şampiyonanın kapanış töreninde ise kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü As Başkanları Tuğçe Gülcüler ve Mustafa Lağap, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim kurulu Üyesi Barış Lale, Göztepe Rotary Kulübü eski Başkanı Hülya Karaduman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Barış Şeref ve Yunanistan Türkiye Uluslararası Komite Geçmiş Dönem Başkanı Murat Balcı, hakem, takım ve sporculara kupa ile anı madalyaları takdim etti.