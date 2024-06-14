İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları hazırladı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi, tüm mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğini yaptı. Kent genelinde Bayraklı ilçesi büyüklüğünde yaklaşık 22 milyon metrekarelik alanda gömü hizmeti veren Büyükşehir, Kurban Bayramı'nda yurttaşların kabir ziyaretlerini huzur içinde yapması için 946 personelle tüm önlemleri aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi kentteki tüm mezarlıklarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bayraklı ilçesi büyüklüğüne sahip yaklaşık 22 milyon metrekarelik alanda gömü hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi; bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Mezarlıklar otlardan arındırıldı, ara yollar temizlendi, çeşmeler yıkandı ve ağaçlar budandı. Mezarlıkları yurttaşların ziyaretine hazır hale getiren ekipler, bayram tatili süresince de 7 gün 24 saat hizmet verecek.

946 personel görev başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, "Yıl boyunca mezarlıklarımızda bakım, onarım, ilaçlama, ot biçme gibi çalışmalarımız sürüyor. Rutin olarak yapılan çalışmaları bayram nedeniyle üst seviyeye çıkardık. 946 personelimiz hummalı bir çalışma yürüttü. Mezarlıklarımızı bayrama hazırladık. Bayram süresince de ekibimiz hemşehrilerimizin mezarlık ziyaretlerini sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştirmesi için görev başında olacak. Mezarlıklara zarar veren, kirletilmesine neden olan, atık dökenlere karşı çalışmalarımız sürecek. Yine kabir ziyaretlerinin sorunsuz şekilde yürütülmesi için yetkisiz Kur'an okuyuculara, insanların hassas duygularını sömürenlere karşı da mücadele edeceğiz" diye konuştu.