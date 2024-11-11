İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kadın Cinayetleri Tartışması - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kadın Cinayetleri Tartışması

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, AK Partili Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetlerine ilişkin sözleri protesto edildi. CHP'li üyelerin tepkisi üzerine Aydemir toplantıyı terk etti.

11.11.2024 20:15  Güncelleme: 21:38
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(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Ekim ayı toplantısında kadın cinayetlerine ilişkin, "Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" diyen ve o dönemde AK Partili Meclis Üyesi olan Latif Aydemir, CHP'li üyeler tarafından protesto edildi. Aydemir, toplantıyı terk etmek zorunda kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşimi, Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda, Ekim ayı toplantısında kadın cinayetlerine ilişkin "Öldüren kadar ölenin de suçu var" diyen ve AK Parti'den ihraç edilen Meclis Üyesi Latif Aydemir, protesto edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclisi'nde söz alan AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım" demişti.

Aydemir, sözlerinin ardından AK Parti'den ihraç edilmiş, sonraki meclis toplantılarına da katılmamıştı.

Aydemir'in bugün gerçekleştirilen meclis oturumuna katılması CHP'li üyelerce protesto edildi. CHP'li meclis üyeleri sıralara vurarak Aydemir'i protesto etmeye başlarken "Dışarı" sloganları atarak meclis salonunu terk etmesini istediler.

Oturuma ara verildi

Protesto nedeniyle Meclis Başkan Vekili İnanç, oturuma ara verdi.

CHP'li meclis üyeleri, Aydemir'in meclisi terk etmesini ve aynı salonda bulunmak istemediklerini ifade ederken İnanç ise konuya ilişkin yönetmeliği inceleyeceğini söyledi.

Aydemir'in meclis oturumuna, üyeliği düşmesin diye katıldığı belirtildi, İnanç ve Aydemir, görüşmek üzere meclis salonundan ayrıldı.

Meclis salonundan çıkan Aydemir, kendisinden görüş almak isteyen basın mensuplarına "Ben vatana ihanet etmedim" derken bir grup Aydemir'i arabasına alkışlarla uğurladı.

İnanç'tan açıklama

Görüşmenin ardından oturuma devam edilirken Meclis Başkan Vekili İnanç, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

İnanç, açıklamasında şunları söyledi:

"İç tüzükle ilgili yaptığım değerlendirmede meclis üyelerinin görevlerini yapmasına, İç Tüzük'te bir engel yoktur. Ancak Latif Bey ile birebir yaptığım görüşmede kendisinin meclise katılmamasının, meclisin tamamlanması açısından daha doğru bir karar olacağını kendisine ilettim. Kendisi de bana ısrarla, çok üzgün olduğunu, başta kadın meclis üyelerimiz olmak üzere herkesten binlerce kez özür dilediğini ifade etti. Ben de bir bunu sizlerle paylaşmış olayım. Dolayısıyla Latif Bey şu anda meclisimizde bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kadın Cinayetleri Tartışması - Son Dakika

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