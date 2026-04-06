İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti… İzbb Başkan Vekili Yıldır: "Bu Hukuksuzluğa Razı Olmayacağız"

06.04.2026 10:21  Güncelleme: 11:33
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Meslek Fabrikası için yasal sürecin devam ettiğini ve tahliyeye karşı direniş gösterdiklerini açıkladı. Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, binadan ayrılmayacaklarını vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi nedeniyle sabah saatlerinde giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılan Meslek Fabrikası binasının içinde bulunan İZBB Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, binanın devriyle ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirterek, "Süreç olumlu sonuçlanana kadar hiçbir yere ayrılmayacağız. Bütün halkımıza bunu duyurmak isterim. Bu hukuksuzluğa razı olmayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık süre bugün sona erdi.

Tahliye süresinin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde Meslek Fabrikası'na polis ekipleri tarafından binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. İçeride tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, belediye avukatının uyarısına rağmen kişisel bilgisayarlara ve evraklara da el konulduğu kaydedildi.

Devrin iptali istemli dava sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımındaki binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karşı açılan dava ise sürüyor. Meslek Fabrikası için verilen tahliye kararına karşı belediye 23 Mart'ta nöbet başlatmıştı. Nöbet devam ederken binanın içinde olan İZBB Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır açıklama yaptı.

"Biz buradayız, hiçbir yere de gitmeyeceğiz"

Yıldır, tebliğ edilen bir karar olmadğını, yapılan işlemin usulsüz olduğunu belirterek, buna itiraz ettiklerini söyledi. Teknik malzemelerin sökümlerinin yapıldığını ifade eden Zafer Levent Yıldır, "Bu durumu görür görmez hemen konuyla ilgilendik. Biz buradayız, hiçbir yere de gitmeyeceğiz. Sürecin sonuna kadar hiçbir yere ayrılmayacağız. Ciddi bir hukuksuzluk var burada. Bu süreç olumlu sonuçlanana kadar hiçbir yere ayrılmayacağız. Bütün halkımıza bunu duyurmak isterim. Bu hukuksuzluğa razı olmayacağız. Şu an içeride tespit yapılıyor. Arkadaşlarımız kendilerine refakat ediyorlar. Sürecin sonlanmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:55:38. #.0.5#
