Meslek Fabrikası'nda Bahar Buluşması: Engellere Rağmen Umut Yeşeriyor - Son Dakika
Meslek Fabrikası'nda Bahar Buluşması: Engellere Rağmen Umut Yeşeriyor

09.04.2026 21:20
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Bahar Buluşması, tarihi binaya el koyma girişimlerine rağmen açık havada düzenlendi. Etkinlikte kursiyerler belgelerini aldı, başarı hikayeleri paylaşıldı ve kadınlar üretim gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Bahar Buluşması, tarihi binaya yönelik el koyma girişimleri nedeniyle açık havada düzenlendi. Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'Her türlü engele rağmen Meslek Fabrikası'na bahar geldi. Baharın gelişini ertelemeye kimsenin gücü yetmez' dedi. Etkinlikte, kursiyerlerin başarı hikayeleri paylaşıldı, yeni mezunlar belgelerini açık alanda aldı ve yıl boyu üretilen çalışmalar sergilendi.

Yıldır, Meslek Fabrikası'nın Atatürk'ten miras kalan bir bina olduğunu ve gençlerle kadınların geleceği için dönüştürüldüğünü belirterek, hukuki süreç devam ederken mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, 28 kurs merkezinin istihdam başvuru noktası haline getirileceğini duyurdu. Etkinlikte, Özene Bezene Büyütüyoruz Projesi kapsamında kadınlar açık alanda üretim yaptı, mezuniyet belgeleri dağıtıldı ve kursiyerlerin başarı hikayeleri anlatıldı.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Yasin Akçakaya, Meslek Fabrikası'nın stratejik bir platform olduğunu vurgularken, sosyolog Sevinç Ustabaşı ise yoksullukla mücadele eden bu yerden İzmir'in yoksun bırakılamayacağını söyledi. Etkinlik, eğitimin sadece dört duvar arasında olmadığını vurgulayan bir şenlik havasında geçti.

Son Dakika Güncel Meslek Fabrikası'nda Bahar Buluşması: Engellere Rağmen Umut Yeşeriyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Meslek Fabrikası'nda Bahar Buluşması: Engellere Rağmen Umut Yeşeriyor - Son Dakika
