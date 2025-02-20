İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi'nden Geri Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi'nden Geri Dönüşüm Projesi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezar alanlarındaki budanan ağaçlardan elde edilen keresteleri geri dönüştürüyor. Pınarbaşı'ndaki atölyede mezar tahtası, başucu tahtası ve yenilenen banklar üretilerek hem çevreye hem de belediye bütçesine katkı sağlanıyor.

20.02.2025 10:09  Güncelleme: 11:34
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezar alanlarında budadığı ağaçları geri dönüştürüyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın Pınarbaşı'ndaki atölyesinde kerestelerden mezar başucu tahtası, defin işlemlerinde kullanılan tahta elde edilirken, eskimiş banklar ve masalar da yenileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın marangoz atölyesi, fabrika gibi çalışıyor. Kentte bulunan yaklaşık 2 bin mezarlık alanındaki ağaçların budanması sonucu elde edilen keresteler, Bornova Pınarbaşı'ndaki atölyeye getiriliyor. Burada testere makinesinden geçirilen keresteler; mezar tahtası, mezar başucu tahtasına dönüştürülüyor. Böylelikle hem budanan ağaçlar değerlendiriliyor hem de belediyenin bütçesi daha verimli kullanılıyor.

Budanan ağaçlar değerlendiriliyor

Pınarbaşı Atölye Sorumlusu Eray Akgün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak, 30 ilçede yaklaşık 2 bin mezarlıkta defin işlemlerinin yanı sıra her türlü bakım ve onarım hizmetini titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Mezarlık alanlarımızdan budama sonucu elde edilen kereste ile hurda olan ahşapları, marangoz atölyemizde mezar tahtası, mezar başucu tahtası, çit ve bank tahtasına dönüştürüyoruz. Üretilen mezar tahtaları mezarlık alanlarında gömü anında kullanılıyor. Mezar başucu tahtalarını ise kimsesizler ve bebek mezarlarında numarataj işlemi için kullanıyoruz" dedi.

Banklar atölyede yenilendi

Atölyede mezarlık alanlarında bulunan oturma bankları ve masaların da yenilendiğini aktaran Akgün, "2024 yılında defin işlemlerinde kullanılan mezar tahtalarının yüzde 20'si atölyemizde üretildi. Yine mezarlık alanlarında eskimiş ve yenilenmesi gereken mevcut bankların yüzde 30'u da atölyemizde dönüştürüldü. Ayrıca keresteden üretilen çitler de Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimlerde kullanıldı. Biz bu çalışmaları belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıyoruz. Böylece hem tasarruf sağlıyoruz hem de kurum bütçesine artı değer katıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi'nden Geri Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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