İzmir'de Meslek Fabrikası Tartışması: AK Partili Sevil, 'Kahramanlık Hikayesi' Eleştirisi Yaptı

13.04.2026 23:49
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili Burçin Kevser Sevil, Meslek Fabrikası'nın gündeme gelmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Sevil, hukuki süreçlerin devreye girmesi gerektiğini ve belediyenin diğer sorunlara odaklanmasını istedi. Belediye başkanvekili Zafer Levent Yıldır ise süreçteki tutarsızlıklara dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşmalarda Meslek Fabrikası tartışıldı. AK Partili Burçin Kevser Sevil, Meslek Fabrikası üzerinden bir mizansen yapıldığını ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kahramanlık hikayesi yaratmaya çalıştığını belirtti. Sevil, tapu konusunun hukuki süreçlere bırakılması gerektiğini vurgulayarak, belediyenin kentteki diğer sorunlara odaklanmasını istedi.

Sevil, belediyenin iş kazaları ve altyapı problemleri gibi konularda eksik kaldığını, Meslek Fabrikası'nın başka bir yere taşınabileceğini savundu. Ayrıca, Yeşilay'a tahsis edilmesi planlanan alanla ilgili bir sorun olmadığını ifade etti. Buna karşılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Vakıflar Genel Müdürü'nün '5 milyona kiralamak isteyenler var' sözünü hatırlatarak, sürecin yönetimindeki tutarsızlıklara dikkat çekti. Yıldır, kahramanlık hikayesinin süreci yönetemeyenlerden çıkacağını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 14.04.2026 01:21:38.
