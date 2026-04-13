İzmir'de Meslek Fabrikası Tartışması: AK Partili Sevil, 'Kahramanlık Hikayesi' Eleştirisi Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşmalarda Meslek Fabrikası tartışıldı. AK Partili Burçin Kevser Sevil, Meslek Fabrikası üzerinden bir mizansen yapıldığını ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kahramanlık hikayesi yaratmaya çalıştığını belirtti. Sevil, tapu konusunun hukuki süreçlere bırakılması gerektiğini vurgulayarak, belediyenin kentteki diğer sorunlara odaklanmasını istedi.

Sevil, belediyenin iş kazaları ve altyapı problemleri gibi konularda eksik kaldığını, Meslek Fabrikası'nın başka bir yere taşınabileceğini savundu. Ayrıca, Yeşilay'a tahsis edilmesi planlanan alanla ilgili bir sorun olmadığını ifade etti. Buna karşılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Vakıflar Genel Müdürü'nün '5 milyona kiralamak isteyenler var' sözünü hatırlatarak, sürecin yönetimindeki tutarsızlıklara dikkat çekti. Yıldır, kahramanlık hikayesinin süreci yönetemeyenlerden çıkacağını belirtti.