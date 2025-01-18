İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 2025 İçin 12 Milyar TL'lik Raylı Sistem Yatırımı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 2025 İçin 12 Milyar TL'lik Raylı Sistem Yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden 2025 İçin 12 Milyar TL\'lik Raylı Sistem Yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında raylı sistem yatırımları için 12 milyar 350 milyon TL bütçe ayırdığını duyurdu. Buca Metrosu'nun tünel açma işlemleri ve yeni istasyonların yapımı için çalışmalar hızlanacak.

18.01.2025 10:33  Güncelleme: 10:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında raylı sistem yatırımlarına 12 milyar TL'lik bütçe ayırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında raylı sistem yatırımlarına 12 milyar TL'lik bütçe ayırdı. Yurttaşların toplu ulaşımda konforunu artırmak amacıyla hem raylı sistem, hem de lastik tekerlekli ulaşıma yatırım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tünel açma makineleriyle çalışmaların son sürat devam ettiği Buca Metrosu başta olmak üzere tramvay ve metrolar için araç alımı, hatlarda yenileme çalışmaları, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda İZBAN'a yeni istasyon çalışmaları, alt-üst geçitler ve projeler için bütçeden büyük bir pay harcayacak. Bu yıl yapılacak yatırımlarla, ulaşımda konfor daha da artacak.

Neler yapılacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında raylı sistem yatırımlarına toplam 12 milyar 350 milyon TL bütçe ayırdı. 2025 yılında, Buca Metrosu'nun tünel açma işlemlerinin tamamlanması ve istasyon kazılarının yapılması hedefleniyor. Ayrıca hatta kullanılacak sürücüsüz araçların da ihalesine çıkılacak. Tramvay hattında kullanılacak 22 aracın imalatına başlanacak. İZBAN hattı üzerinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılan Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi istasyonlarının da yıl içinde açılması hedefleniyor. Ayrıca yine hat üzerinde yapılacak Koyundere ile Asarlık istasyonlarının da yapım ihalesine çıkılacak. 2025 yılı içinde ayrıca mevcut metro hattında modernizasyon çalışmaları sürecek. Kentte toplu ulaşım daha da keyifli hale gelecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 2025 İçin 12 Milyar TL'lik Raylı Sistem Yatırımı - Son Dakika

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