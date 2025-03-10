İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklar için İzmir95 Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklar için İzmir95 Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir95 projesi ile hamilelikten 3 yaşa kadar anne ve çocuklara destek veriyor. Belediye, 12 aylık olan çocuklara katılım sertifikası verirken, ev ziyaretleri ve atölyelerle ebeveynlere bilgi sağlıyor.

10.03.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir95 projesi ile hamilelik sürecinden başlayarak 3 yaşa kadar anne ve çocuklara destek veriyor. Belediye personelleri tarafından ev ziyaretleri düzenlenirken, 12 aya adım atan İzmirli miniklere ise katılım sertifikası veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ilkesi gereğince kadın ve çocuklara yönelik hayata geçirdiği destek çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye personelleri, İzmir95 projesi ile hamilelik ve doğum sonrasında 0-3 yaş döneminde anne ile çocuğa yardımcı oluyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu kabul edilen 95 santimetreden dolayı ile adı İzmir95 olan projeyle, annelerin kendini güvende hissetmesi sağlanıyor. Düzenli ev ziyaretlerini çocuk 12 aylık olana kadar sürdüren Büyükşehir ekipleri, hem çocuğun gelişimini destekliyor hem de ebeveynlere çocuk bakımı konusunda bilgiler veriyor. 12 aya adım atan İzmirli minikler, "İzmir95 Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı Katılım Sertifikası" ile hayatlarındaki ilk diplomalarını da almış oluyor.

"Bütün anneler faydalansın"

12 aylık Ömer Uçar'ın annesi Perihan Uçar, gebeliğinden itibaren Büyükşehir ekiplerinin kendilerini ziyaret ettiğini belirterek "Ömer'in el becerilerini geliştirmek için yapabileceğimiz oyuncakları gösteriyorlar. Çocuklara kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar. Çocuk kitabı görünce hevesleniyor. Güzel bir hizmet, bütün anneler faydalansın isterim" dedi. Ömer Uçar'a, 12 aylık olmasıyla birlikte "İzmir95 Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı Katılım Sertifikası" verildi. Anne Perihan Uçar ve Ömer Uçar, "13-36 Ay Merkez Temelli Atölyesi" ve "0-3 Yaş Temel Mesajlar Atölyesi"ne davet edildi.

"Benim için de eğitici bir süreç"

31 aylık olan Ahmet Alp ile birlikte "13-36 Ay Merkez Temelli Atölyesi"ne katılan anne Evin Alp de oğluyla birlikte eğitici oyunlar oynadı. Evin Alp, "Burada gayet keyifli vakit geçiriyoruz. Çocuklar da arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, paylaşmayı öğreniyor. Bize gerekli bilgiler veriliyor ve bu sayede bilinçlenmiş oluyoruz. Çocuk huysuzlandığında yaşadığımız zorlukların nedenini anlıyoruz. Bu hizmet, çocuklarla daha kaliteli vakit geçirmemizi sağlıyor. Oyun sürecinde çocuklarla iletişim kurmamız gerektiğini öğreniyoruz. Hamilelik sürecinden bugüne İzmir95 programındayız. Benim için de çok eğitici bir süreç oluyor" diye konuştu.

"Etkisini görüyoruz"

30 aylık çocuğu Yağız Akbalık ile "Sevginizi Gösterin-Temel Mesajlar Atölyesi"ne katılan Cansu Akbalık ise "Katıldığımız atölyelerin etkisini görüyoruz. Çocuğumuzla birebir nasıl iletişim kuracağımız açısından da çok faydalı oluyor. Öğrendiğimiz bilgiler çok işimize yarıyor. Çocuğumuzla çok daha verimli iletişime geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ev ziyaretleri ve atölye çalışmaları

İzmir95 0-3 Yaş Erken Çocukluk Birimi Süpervizörü Klinik Psikolog Berke Özkanoğlu, birim olarak "0-12 Ay Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı" yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaya gebeliğin 7'nci ayında başladıklarını söyleyen Özkanoğlu, "Ev ziyaretçimiz, çocuk 1 yaşına gelene kadar anne ve çocuğu destekleyici programları sürdürüyor. Oyunlar oynanıyor, kitaplar okunuyor. Anne ve çocuk ilişkisi destekleniyor. Gebeliğin 9'uncu ayına kadar ayda bir kere, daha sonra 2 haftada bir olmak üzere toplamda 27 defa ev ziyareti yapıyoruz. Çocuk 1 yaşına geldikten sonra onları merkezlerimize çağırıyoruz. 13-36 Ay Merkez Temelli Atölyesi kapsamında 4 ya da 5 kişilik gruplar halinde çalışmalar yürüterek çocuğun fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişimi açısından destekleyici atölye çalışmaları yürütüyoruz. Temel Mesajlar Atölyesi'nde ise farkındalığı artırmaya yönelik çalışma yapıyoruz. Çocuğun hızlı geliştiği dönemde destekleyici mesajlar içeren 10 kişilik aile grubu çalışmamız oluyor" dedi.

İzmir95 0-3 Yaş Erken Çocukluk Birimi'ne ilişkin çalışmalar hakkında bilgi almak için 0232 293 96 88 veya 0232 293 96 66 numaralı telefonlar aranabilir.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Güncel, Kadın, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklar için İzmir95 Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:52:07. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklar için İzmir95 Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.