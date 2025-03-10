İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklar için İzmir95 Projesi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir95 projesi ile hamilelik sürecinden başlayarak 3 yaşa kadar anne ve çocuklara destek veriyor. Belediye personelleri tarafından ev ziyaretleri düzenlenirken, 12 aya adım atan İzmirli miniklere ise katılım sertifikası veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ilkesi gereğince kadın ve çocuklara yönelik hayata geçirdiği destek çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye personelleri, İzmir95 projesi ile hamilelik ve doğum sonrasında 0-3 yaş döneminde anne ile çocuğa yardımcı oluyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu kabul edilen 95 santimetreden dolayı ile adı İzmir95 olan projeyle, annelerin kendini güvende hissetmesi sağlanıyor. Düzenli ev ziyaretlerini çocuk 12 aylık olana kadar sürdüren Büyükşehir ekipleri, hem çocuğun gelişimini destekliyor hem de ebeveynlere çocuk bakımı konusunda bilgiler veriyor. 12 aya adım atan İzmirli minikler, "İzmir95 Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı Katılım Sertifikası" ile hayatlarındaki ilk diplomalarını da almış oluyor.

"Bütün anneler faydalansın"

12 aylık Ömer Uçar'ın annesi Perihan Uçar, gebeliğinden itibaren Büyükşehir ekiplerinin kendilerini ziyaret ettiğini belirterek "Ömer'in el becerilerini geliştirmek için yapabileceğimiz oyuncakları gösteriyorlar. Çocuklara kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar. Çocuk kitabı görünce hevesleniyor. Güzel bir hizmet, bütün anneler faydalansın isterim" dedi. Ömer Uçar'a, 12 aylık olmasıyla birlikte "İzmir95 Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı Katılım Sertifikası" verildi. Anne Perihan Uçar ve Ömer Uçar, "13-36 Ay Merkez Temelli Atölyesi" ve "0-3 Yaş Temel Mesajlar Atölyesi"ne davet edildi.

"Benim için de eğitici bir süreç"

31 aylık olan Ahmet Alp ile birlikte "13-36 Ay Merkez Temelli Atölyesi"ne katılan anne Evin Alp de oğluyla birlikte eğitici oyunlar oynadı. Evin Alp, "Burada gayet keyifli vakit geçiriyoruz. Çocuklar da arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, paylaşmayı öğreniyor. Bize gerekli bilgiler veriliyor ve bu sayede bilinçlenmiş oluyoruz. Çocuk huysuzlandığında yaşadığımız zorlukların nedenini anlıyoruz. Bu hizmet, çocuklarla daha kaliteli vakit geçirmemizi sağlıyor. Oyun sürecinde çocuklarla iletişim kurmamız gerektiğini öğreniyoruz. Hamilelik sürecinden bugüne İzmir95 programındayız. Benim için de çok eğitici bir süreç oluyor" diye konuştu.

"Etkisini görüyoruz"

30 aylık çocuğu Yağız Akbalık ile "Sevginizi Gösterin-Temel Mesajlar Atölyesi"ne katılan Cansu Akbalık ise "Katıldığımız atölyelerin etkisini görüyoruz. Çocuğumuzla birebir nasıl iletişim kuracağımız açısından da çok faydalı oluyor. Öğrendiğimiz bilgiler çok işimize yarıyor. Çocuğumuzla çok daha verimli iletişime geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ev ziyaretleri ve atölye çalışmaları

İzmir95 0-3 Yaş Erken Çocukluk Birimi Süpervizörü Klinik Psikolog Berke Özkanoğlu, birim olarak "0-12 Ay Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı" yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaya gebeliğin 7'nci ayında başladıklarını söyleyen Özkanoğlu, "Ev ziyaretçimiz, çocuk 1 yaşına gelene kadar anne ve çocuğu destekleyici programları sürdürüyor. Oyunlar oynanıyor, kitaplar okunuyor. Anne ve çocuk ilişkisi destekleniyor. Gebeliğin 9'uncu ayına kadar ayda bir kere, daha sonra 2 haftada bir olmak üzere toplamda 27 defa ev ziyareti yapıyoruz. Çocuk 1 yaşına geldikten sonra onları merkezlerimize çağırıyoruz. 13-36 Ay Merkez Temelli Atölyesi kapsamında 4 ya da 5 kişilik gruplar halinde çalışmalar yürüterek çocuğun fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişimi açısından destekleyici atölye çalışmaları yürütüyoruz. Temel Mesajlar Atölyesi'nde ise farkındalığı artırmaya yönelik çalışma yapıyoruz. Çocuğun hızlı geliştiği dönemde destekleyici mesajlar içeren 10 kişilik aile grubu çalışmamız oluyor" dedi.

İzmir95 0-3 Yaş Erken Çocukluk Birimi'ne ilişkin çalışmalar hakkında bilgi almak için 0232 293 96 88 veya 0232 293 96 66 numaralı telefonlar aranabilir.