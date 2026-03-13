Ceviz Ağaçları Kesilen 70 Yaşındaki Çiftçiye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Fidan Desteği

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa'da ceviz ağaçları kesilen 70 yaşındaki çiftçi Ahmet Kemal Kahya'ya 50 fidanla destek verdi. Büyükşehir ekipleri, üretimin sürmesi için Kahya'nın bahçesini yeniden ağaçlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar çocukları gibi büyüttüğü ceviz ağaçları bir gecede katledilen Kemalpaşalı 70 yaşındaki çiftçi Ahmet Kemal Kahya'nın umutlarını yeniden filizlendirdi. Sütçüler'de ceviz üretimi yapan Ahmet Kemal Kahya, 23 Kasım 2025'te bahçesindeki 30 ceviz ağacını kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilmiş olarak buldu. Olayın ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kahya'nın yaralarını sarmak için ziraat mühendisleriyle incelemelerde bulundu. Katledilen ağaçların kurtarılması için alanda çalışma yürüten ekipler, kış yağışlarının bitmesinin ardından Kahya'ya ceviz fidanı desteğinde bulundu. Arazinin düzenlenmesinin ardından hazırlanan 50 ceviz fidanı dikildi. Olayın yaşandığı andan itibaren hukuk mücadelesini sürdüren Kahya'nın yüzü, yeni ceviz fidanlarının toprakla buluşmasıyla yeniden güldü.

"Fidanlarla yanında olduk"

Tarımsal Üretim Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Evrim Pınar Mak, "Maalesef yaşanan olay çok üzücüydü. Ahmet Bey, buradaki ağaçların dışarıdan bir müdahaleyle kesildiğini bize iletti. Biz de gelip yerinde inceleme yaptık. İncelemelerimizde yetişkin ceviz ağaçlarının kesildiğini gördük. Bu konuda nasıl destek olabileceğimizi kendisiyle görüştük. Çok üzgündü. Biz de yanında olduğumuzu ifade ettik ve zarar gören ağaçların yerine fidanlarımızla destek olacağımızı söyledik. Bugün de burada uygulamayı gerçekleştiriyoruz. 50 ceviz fidanını alana getirdik. Toprağın hazırlanması, çukurların açılması ve fidanların dikimi sürecinde de destek vererek fidanları toprakla buluşturduk" diye konuştu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak çiftçilerin yaşadığı zorluklarda üreticilerin yanında olduklarını belirten Evrim Pınar Mak, "Bizim için üretimin sürdürülebilir olması önemli. Ahmet Bey'in bu topraklarda üretmeye devam etmek istemesi de bizim için çok kıymetli" dedi.

"Kahve köşesinde oturmak yerine ağaçlarımla sohbet ediyorum"

Ahmet Kemal Kahya, 23 Kasım'da bahçesine geldiğinde 30 ceviz ağacını kesilmiş halde bulduğunu belirterek "Buna çok üzüldüm. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunduk. İnşallah yapanlar bulunur, acımız bir nebze olsa hafifler. Bu ağaçlar 20 yıllıktı. Kendi ellerimizle büyüttük. Bütün bakımlarını doğal olarak yaptık. Maddi değerinden çok manevi değeri var. Çocuklarımıza bir miras bırakmak istedik. Memleketimize bir yeşil alan bırakmak istedik. Ben 70 yaşında gider kahve köşesinde de otururum. Ama ben bütün yazımı bu ağaçların dibinde, onlarla sohbet ederek geçiriyorum" sözleriyle ifade etti.

"Bizi tek arayan İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu"

Aradan geçen sürede yargının takipsizlik kararı verdiğini söyleyen Kahya, "Araziyi güzelce işledik. Bugüne nasipmiş, inşallah ağaçlarımızı dikeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Bize her türlü desteği verdiler. Bizi tek arayan da İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Fidan desteği verdiler, dikim desteği verdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün desteklerini bize verdiler. Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Yargı sürecimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Miras bırakacağım ki satılmasın, burası hep yeşil kalsın"

Yeni fidanlarını büyük bir heyecanla toprakla buluşturan Kahya, "Burasını yeniden ağaçlandırmak çok güzel bir duygu. Yaramızı bir nebze kapattı. Bu topraklar çok güzel ceviz veriyor. Tadı, aroması çok güzel. Güzel olduğu için dikmeye devam ediyoruz. Büyük emekler veriyoruz ama birileri çıkıyor ağaçlarımızı kesiyor. Bundan üzüntülüyüz. Biz burasının doğasını biliyoruz, yetiştirmesini biliyoruz. İşin içinden geldiğimiz için zorluklarına katlanıyoruz, sonucunu da alıyoruz. Ben de miras bırakacağım. Bu alana ceviz ve zeytin dikeceğim ki çocuklarım, torunlarım ileride bu araziyi satmasın. Bu diktiğimiz ağaçlar en az yüz yıllık ağaçlar. Arazi boş olursa satarlar. Gelir olursa faydalanır, satmazlar. Etrafımız inşaatlarla kaplandı zaten, burası da satılırsa inşaat olacak" diye konuştu.