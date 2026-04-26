İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Engelli Kadınlara Doğrudan Sağlık Hizmeti Desteği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Engelli Kadınlara Doğrudan Sağlık Hizmeti Desteği

26.04.2026 11:54  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak KETEM iş birliğiyle işitme ve görme engelli kadınların mamografi çekimi ve HPV taramalarıyla doğrudan sağlık hizmetine erişmesini sağladı.

Engelli kadınların sağlık bilgisine erişimde yaşadığı eşitsizlikleri azaltmak amacıyla başlatılan Kadın Sağlığı Atölyeleri, yeni bir aşamaya geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü personeli Emel Pektezel, Özlem Özer ve Melek Uslular tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Konak KETEM iş birliğiyle işitme ve görme engelli kadınların mamografi çekimi ve HPV taramalarıyla doğrudan sağlık hizmetine erişmesi sağlandı.

Kadınların yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda erişilebilir sağlık hizmetlerine de ulaşabilmesini hedefleyen uygulama, kapsayıcı bir sağlık modeli sunuyor. Atölye sürecine katılan engelli kadınlar, yönlendirme ve refakat desteğiyle tarama hizmetlerinden faydalandı. Çalışmada, sağlık hizmetlerine erişimde karşılaşılan fiziksel, iletişimsel ve bilgi temelli engeller azaltıldı.

Hedef, en az 400 engelli kadına ulaşmak

Projeye ilişkin bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü personeli Emel Pektezel, "Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak engelli kadınların sağlık bilgisine erişimde yaşadığı eşitsizlikleri azaltmak için Kadın Sağlığı Atölyelerini başlatmıştık. Bu çalışmayı bir adım ileriye taşıyarak sağır ve kör kadınların kanser taramalarıyla sağlık hizmetine erişimini güçlendirmeyi amaçladık. Bilginin de, sağlık hizmetlerinin de herkes için eşit, erişilebilir ve kapsayıcı olduğu bir modeli yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kent genelinde en az 400 engelli kadının erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Engelli kadınlar sağlığa erişti

Konak KETEM'de mamografi çekimi ve HPV taramasına katılan Bornova Sessizler Derneği Üyesi Ayşe Özen, "Daha önce kadın sağlığı eğitimlerine gidiyordum. Bugün de mamografi çektirip HPV testi yaptırdık. Muayenelerimiz yapıldı, çok memnun olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Zümrüt Baysal da "Herkese çok teşekkür ediyoruz. 'Yardım eden biri olsa da doktora gitsem' diye düşünüyordum. Tercümanlarımıza teşekkür ederim. Mamografi ve HPV testi yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Karabağlar Rehberlik Araştırma Merkezi'nde öğretmen olan görme engelli Songül Parlak, "Çok verimli bir şekilde eğitim aldık. Buraya da tarama için geldik. Engelliler için erişilebilir bir hizmet oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Tek başıma olsam gelemezdim, korkardım ama bu çalışma benim motivasyonumu artırdı" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mamografi, Güncel, HPV, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10’uncu kez dede oluyor Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
11:11
Sarıyer’de üniversite öğrencilerine taciz Kuaförde yakalandı “Şeytana uydum“ dedi
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
11:10
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
10:48
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 12:05:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.