İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Farkındalık Kampı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Farkındalık Kampı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Elim Sende Farkındalık Projesi' kapsamında düzenlediği 'Fark Edil, Fark Ettir' adlı eğitim kampında 130 genç çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve engellilik gibi konularda eğitim aldı.

04.12.2024 10:08  Güncelleme: 11:21
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin proje yürütücülüğünü yaptığı Elim Sende Farkındalık çalışması kapsamında "Fark Edil, Fark Ettir" adıyla eğitim kampı düzenlendi. Kapsayıcı ve bütünleştirici bir toplum inşası hedefiyle yapılan kampta gençler üç gün boyunca çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam, engellilik, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi konularda bilgi sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Elim Sende Farkındalık Projesi" kapsamında düzenlediği "Fark Edil, Fark Ettir" adlı Eğitim Kampı, 100. Yıl Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde yapıldı. Gençler üç gün boyunca çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam, engellilik, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi konularda bilgi edinmenin yanı sıra yaratıcı atölyelere katıldı, ortak projeler geliştirdi ve geleceğe yönelik dayanışma temelli çalışmaların yol haritasının belirlenmesine katkı sundu. Üniversite toplulukları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra gönüllü gençlerin de aralarında bulunduğu 130 genç ile gerçekleştirilen kamp sonunda kurulan ağ, projenin devam edecek diğer etkinlikleri için de temel oluşturdu.

Elim Sende Farkındalık Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Genç İzmir'in paydaşı olduğu Elim Sende Farkındalık Projesi, İzmir Engelsiz Sanat Derneği iş birliğiyle yapılıyor. Projenin amaçları arasında yaşamın iyileşmesine destek sağlamak, farkındalık çalışmalarının görünürlüğünü artırmak öne çıkıyor. Projenin ana hedef kitlesini ilköğretim birinci kademesinden başlayarak, lise ve üniversitelerde eğitim ve öğrenim görmekte olan gençler ile farklı sebeplerle eğitim sürecinde yer almayan gençler oluşturuyor. Elim Sende Farkındalık Projesi'nin 2024-2025 teması Fark Edil, Fark Ettir ve Sanat Destekli Sürdürülebilir Çözüm Önerileri olarak seçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Farkındalık Kampı - Son Dakika

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