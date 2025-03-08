İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine İftar Programı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri için iftar programı düzenledi. İftara Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve belediye yöneticileri de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ramazan ayının bereketini tüm kente yaymaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca 30 ilçede devam eden iftar programlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi'nde iftar programı düzenlendi. Huzurevi sakinlerinin konuk olduğu iftara İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve Sosyal Yaşam Kampüsü yöneticileri katıldı. İftarda ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Müziği Orkestrası ilahiler okudu ve Türk sanat müziğinden ezgiler seslendirildi. Başkan Vekili Dr. Yıldır ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Okyay, iftar programında huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

"Sizlerin mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz"

Huzurevi sakinlerine seslenen Başkanvekili Yıldır, "Aranızda olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, bugün olduğu gibi bundan sonra da gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Tek gayemiz sizlerin mutlu olmasını sağlamak" dedi.