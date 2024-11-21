İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Açıklaması

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(İZMİR)- İzbeton AŞ'nin üstlendiği kentsel dönüşüm alanlarındaki yapım işlerinin kooperatiflere devri işlemleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem görev yapan yöneticileri hakkında soruşturma açılması konusunda belediyeden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tapularını tarafımıza devretmiş hak sahibi yurttaşlarımıza kira yardımı ödemesini sürdüreceğiz ve yapım işini üstlenen kooperatif üyesi yurttaşlarımızın da mağduriyetlerini ve beklentilerini hukuki çerçevede karşılayacağız" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İştiraklerimizden İzbeton AŞ'nin kentsel dönüşüm alanlarında üstlendiği yapım işlerini kat karşılığı usulle yapı kooperatiflerine devri işlemlerinin denetimi kapsamında belediyemizin önceki yöneticileri bakımından soruşturma izni verildiği konusunda basında yer alan haberlere ilişkin kamuoyumuzun bilgilendirilmesi uygun görülmüştür. Belediyemizin kentsel dönüşüm alanlarında yürüttüğü çalışmalarda yapım aşaması, projelerin kamu kaynağı kullanmadan kendisini finanse edebileceği şekilde ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 'kat karşılığı inşaat yapımı ihaleleri' esasına göre planlanmıştır. Ancak 2020 ve izleyen yıllarda pandemi ve piyasa koşulları sebebiyle teklif alınamayan yapım işlerinin 6306 sayılı Kanun uyarınca iştiraklerimizden İzbeton AŞ tarafından üstlenilmesi Belediye Meclisi'mizin kararı ile kabul edilmiş ve Örnekköy III.Etap, Örnekköy IV.Etap, Gaziemir I.Etap, Uzundere III.Etap, Uzundere IV.Etap kentsel dönüşüm projeleri 'kat karşılığı yapım sözleşmeleri' ile iştiraklerimizden İzbeton'a tevdi olunmuştur. Belediyemizin garantisi altındaki kentsel dönüşüm yapım işlerinden bir bölümünün 2886 ve 4734 sayılı kanunlar kapsamına alınmaksızın İzbeton'a tevdiine ilişkin 'kat karşılığı yapım sözleşmeleri' ilgili mevzuat hükümlerine uygundur ve eleştirilmemektedir. Ancak İzbeton'un anılan sözleşmeler ile üstlendiği yapım işlerinin aynı koşullarla fakat ihalesiz olarak yapı kooperatiflerine devri isabetli bulunmamıştır.

"Beklentilerin farkındayız"

Diğer taraftan, İzbeton'un yapım işlerini devrettiği yapı kooperatiflerinin yaklaşık 4.500 adet bağımsız birim yapması beklenmektedir. Ancak yapım işinin yürütümünde ve denetimindeki bazı aksamalar kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda kamuoyu nezdinde soru işaretleri doğurmuştur Kentsel dönüşüm alanlarında hak sahibi yurttaşlarımızın gecikmeye yönelik tepkilerinin ve belediyemizden beklentilerinin farkındayız. Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapım işlerinin tamamlanması idaremizin öncelikli hedeflerinden biridir. Bu yıl Nisan ayında görevi devralan yeni yönetiminin ilk tasarruflarından biri Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığımızın yeniden kurulması olmuştur. Kentsel Dönüşüm Daire'mizin koordinatörlüğünde belediyemizin ve iştiraklerimizin mühendisleri, hukukçuları ve denetim elemanlarından oluşan ekiplerle kentsel dönüşüm alanlarında durum tespitleri yapılmış, konu hem İç Denetim Birim Başkanlığı'mızın hem de Teftiş Kurulu Başkanlığı'mızın incelemesine alınmış, bakanlık incelemelerine de refakat edilmiştir. Bu süreçte; yapı kooperatifleri eliyle görülen yapım işleri bakanlık talimatı gereğince durdurulmuştur. Bir sonraki aşamaya geçilmeden önce Örnekköy 3. ve 4. Etap, Aktepe-Emrez 1. Etap, Uzundere 3. ve 4. Etap kentsel dönüşüm projelerinin halihazırdaki yapım aşamalarının ve projelerin tamamlanması için gereken işlerin ve bedellerin mahkemelerce görevlendirilen teknik bilirkişi heyetleriyle hakimler nezaretinde tespitleri yapılmıştır.

"En kısa zamanda teslimi hedefliyoruz"

Mahkeme bilirkişi raporlarındaki seviye ve kalan işler tespitleri esas alınarak beş ayrı kentsel dönüşüm projesinin, iştiraklerimizden İzbeton ve Ege Şehir şirketlerimizin ve Kentsel Dönüşüm Dairemizin koordineli çalışmasıyla hızla tamamlanması ve hak sahiplerimize en kısa zamanda teslimi hedeflenmektedir. İlgili tüm tarafların görüşleri alınmakta ve önerileri değerlendirilmektedir. Her bir kentsel dönüşüm projemizle ilgili iş programları ayrı ayrı yurttaşlarımızın bilgisine sunularak, süreç tarafımızca şeffaflıkla yürütülecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tapularını tarafımıza devretmiş hak sahibi yurttaşlarımıza kira yardımı ödemesini sürdüreceğimizi ve yapım işini üstlenen kooperatif üyesi yurttaşlarımızın da mağduriyetlerini ve beklentilerini hukuki çerçevede karşılayacağımızı önemle duyururuz. Yurttaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız."