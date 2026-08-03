İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ödemişli üreticiye "soğuk hava deposu" desteği - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ödemişli üreticiye "soğuk hava deposu" desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Ödemişli üreticiye "soğuk hava deposu" desteği
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ilçe merkezine yaklaşık bir saat uzaklıktaki Tekke Mahallesi'ndeki üreticinin, "soğuk hava deposu" talebini hızla yerine getirdi. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) iş birliğiyle Tekke Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne teslim edilen soğuk hava deposu sayesinde çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri uygun koşullarda muhafaza ederek ürün kaybının önüne geçecek.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ilçe merkezine yaklaşık bir saat uzaklıktaki Tekke Mahallesi'ndeki üreticinin, "soğuk hava deposu" talebini hızla yerine getirdi. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) iş birliğiyle Tekke Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne teslim edilen soğuk hava deposu sayesinde çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri uygun koşullarda muhafaza ederek ürün kaybının önüne geçecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin emeklerini korumaya yönelik tarımsal desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca hayata geçirilen destekle, yüksek rakımlı ve ilçe merkezine uzak konumda bulunan Tekke Mahallesi'ndeki üreticiler, ürünlerini artık daha uzun süre sağlıklı koşullarda saklayabilecek. Böylece pazarlama sürecinde yaşanan kayıpların azaltılması ve üreticinin gelirinin korunması hedefleniyor.

"MAHSULLERİMİZ YABANA GİDİYORDU"

Kooperatifin talebinin kısa sürede karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ödemiş Tekke Mahallesi Muhtarı Ahmet Korkmaz, "Soğuk hava depomuz teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'a çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Burası rakımı yüksek olan bir yayla köyü. Ceviz, kestane, brokoli, karnabahar, lahana, fasulye, barbunya üretiyoruz. Pazarcı gelmediğinde ürünlerimizi muhafaza edecek imkanımız olmadığı için ciddi kayıplar yaşıyorduk. Bu soğuk hava deposu sayesinde satamadığımız ürünleri güvenle saklayabilecek, emeklerimizi koruyabileceğiz. Bizim için çok önemli bir destek oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ödemişli üreticiye 'soğuk hava deposu' desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ödemişli üreticiye "soğuk hava deposu" desteği - Son Dakika
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