İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlar İçin Kalıcı Mama Projesi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlar İçin Kalıcı Mama Projesi

25.05.2025 12:31
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların beslenme sorununu çözmek amacıyla 'Pet Maması Döngüsel Ağı' projesini hayata geçirdi. Proje ile gıda atıkları mamaya dönüştürülerek hem israfın önüne geçilecek hem de hayvanların mama ihtiyacı karşılanacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların mama ihtiyacı için kalıcı bir model geliştirdi. Sivil toplum örgütleri ve turizm işletmeleri ile "Pet Maması Döngüsel Ağı" projesini hayata geçiren Büyükşehir, bu iş birliği sayesinde gıda atıklarını mamaya dönüştürecek. Böylece hem artan mama ihtiyacı karşılanacak hem de gıda israfı önlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanların mama ihtiyacını karşılamak için sivil toplum örgütleri ve turizm işletmeleri ile "Pet Maması Döngüsel Ağı" projesini başlattı. Gıda israfının önüne geçecek, hayvanlar için sağlıklı ve besin değeri yüksek mama üretilmesini sağlayacak projede paydaşlar PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde bir araya gelerek, Pet Maması Döngüsel Ağı İyi Niyet Beyanı'na imza attı.

Özdemir gıda krizine dikkat çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, mamanın ciddi masraf olduğunu, bu sorunu sürdürülebilir, kalıcı bir çözümle aşmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Özdemir, "Bu çalışma ile sadece mama döngüsüne katkı koymayacaksınız. İklim krizi var. Araştırmalar Akdeniz Havzası'nda sıcaklığın 4 yıl içinde 4 santigrat derece daha artacağını söylüyor. Bu durumdan en çok İzmir gibi kıyıdaki kentler etkilenecek. Biz bu proje sayesinde iklim kriziyle mücadeleye de katkı sunuyoruz. İklim krizi, gıda ile ilgili ciddi sorunlar yaratıyor. Sürdürülebilir gıdaya erişimin sağlanması için bu çalışma çok önemli. Dünyada gıdaya ulaşamayan birçok insan ve birçok hayvan var" dedi.

"Köpek sayısı da mama ihtiyacı da artacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pet Maması Döngüsel Ağı Proje Koordinatörü Sinan Okçuoğlu da atıkların verimli kullanılmasını sağlayarak, girdilerin azaltılmasına katkı sunduklarını ifade etti. Okçuoğlu, "Proje kapsamında otellerde çıkan gıdalar, üretim tesisinde mama hammaddesi olarak kullanılacak. Hem ekonomik olarak kazanç sağlamak hem de israfın önüne geçmek için önemli bir adım. Sokak hayvanları yasasının değişmesiyle birlikte önümüzdeki 3-5 yıllık süre zarfında, barınaklarda bugün yaklaşık bin 500 civarında olan köpek sayısının, 5 binlere, 10 binlere kadar çıkması söz konusu. Bu da ciddi mama ihtiyacı demek. Biz bu proje ile maliyetleri önemli ölçüde düşürüyoruz" diye konuştu.

2025 yılının ilk 5 ayında 38 ton üretim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pet Maması Döngüsel Ağı Proje Sorumlusu Gülizar Gacar ise İzmir'in farklı noktalarındaki otellerden alınan gıdalarının sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürüldüğünü, bu çalışmanın kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti. Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı PAKO Mama Üretim Tesisi Sorumlusu Gıda Mühendisi Özge Akçay Asal ise 2025 yılının ilk 5 ayında 38 ton mama üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek,  "Üretim tesisimizde hedefimiz yıllık 120 ton mama üretmek. Bunu başardığımız zaman, 6 milyon liralık katmadeğer sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Köpekler için uygun olan atıklar

Köpekler için hazırlanacak mamaların kriterleri de açıklandı. Buna göre otellerden pişmiş, haşlanmış veya pişmemiş, kırmızı ve beyaz et ürünleri alınabilecek. Ancak bunların baharatlı olmaması önemli. Kırmızı ve beyaz etten yapılan sosis, salam, sucuğun yanı sıra yağsız, tuzsuz, sossuz pişmiş ya da haşlanmış makarna, pirinç, yumurta de alınabiliyor. Mercimek, nohut, arpa, yulaf, pirinç gibi bakliyatlar, yine baharat ve tuz içermeyen havuç, kabak, bezelye, brokoli, bürüksel lahanası, kereviz, patates gibi çiğ veya haşlanmış sebze atıkları alınacak. Meyveler, soslu ve yağlı gıda atıkları, kemikler, çay ve kahve atıkları, içine çatal, bıçak, peçede gibi ürünlerin karıştığı atıklar ise alınmayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlar İçin Kalıcı Mama Projesi - Son Dakika

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